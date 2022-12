De Quadri y Lilly Téllez a “Alito” y Vicente Fox, las polémicas que marcaron el año

Ciudad de México, 26 de diciembre (SinEmbargo).- Durante este 2022, fueron varios personajes del mundo de la política los que se vieron involucrados en diversas polémicas. Desde declaraciones discriminatorias y clasistas hasta escándalos por presuntos actos de corrupción. Estos fueron algunos de los episodios que se vivieron dentro de la política mexicana.

El Senador Ricardo Monreal, el Gobernador Samuel García, el empresario Ricardo Salinas Pliego, la Senadora Lilly Téllez, el Diputado Gerardo Fernández Noroña, los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, son algunos de los personajes que dieron mucho de qué hablar durante este 2022 al verse involucrados en diversos escándalos.

LILLY TÉLLEZ

Desde que forma parte de la oposición, la Senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, se ha involucrado en diversas polémicas, particularmente con legisladores del partido oficialista, Morena. Por ejemplo, el pasado 11 de octubre, Téllez se burló de la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, por estar leyendo el libro El Rey del Cash. “Cayó en la tentación, como si el libro fuera un taco de chicharrón (sic)”, expresó la legisladora panista, comentarios que fueron condenados por muchos internautas, incluso por algunos de sus compañeros de partido como Javier Lozano.

Pero esta no ha sido la única vez que Téllez se refiere de manera despectiva hacia otros legisladores. El 31 de mayo, la Senadora arremetió contra el Diputado por el Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, al llamarlo “changoleón” y “cobarde” durante la sesión de la Comisión Permanente de este martes.

La Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, también fue blanco de los insultos de la Senadora panista, pues llamó a la mandataria estatal “botarga”, situación que le valió que una demanda.

Por estas declaraciones, la Gobernadora de Campeche anunció que presentó 15 acciones legales contra la Senadora por delitos como misoginia, de odio, a la integridad y el honor de las personas.

El 4 de noviembre, durante la discusión de la reforma a la ampliación de las Fuerzas Armadas en materia de Seguridad Pública hasta 2028, Téllez protagonizó un fuerte altercado en la Cámara de Senadores con la legisladora por Morena, Lucia Trasviña Waldenrath, quien terminó por exigirle respeto a la panista.

Durante su participación, Lilly Téllez acusó a Morena de tener una alianza con el crimen organizado y, además, fortalecer dichas organizaciones, al punto de calificar a los senadores del partido mayoritario como “hienas“.

“Ustedes de Morena no van a votar como perros, por hueso y croquetas; ustedes de Morena van a votar como hienas a la espera de las sobras apestosas que les avienta el Presidente, que pudre todo lo que toca” y, posteriormente, continuó: “como todas las otras hienas de este lado y van a salir a decir que antes había acuerdos con el crimen organizado. Precisamente votamos por López Obrador para que se acabaran los acuerdos con el crimen organizado y en lugar…”, arengó Téllez, cuando la morenista la encaró.

Tras estos ataques, el 16 de noviembre, Bertha Luján Uranga, expresidenta del Consejo Nacional de Morena, entregó a la Oficialía de Partes del Senado de la República un documento en el que solicitó que la Senadora panista Lilly Téllez sea amonestada por las presuntas expresiones violentas y discriminatorias, particularmente, contra de Citlalli Hernández, secretaria general de Morena.

La expresidenta del Consejo Nacional de Morena indicó no se ha tratado de una vez, sino de varias ocasiones, por lo que, consideró, “es momento de decir: ¡Basta!, ¡Basta de violencia!, ¡Basta de racismo!, y este ‘basta’ tiene que ver con Lilly Téllez y otras senadoras que están en esa posición”. Asimismo, sugirió a Téllez realizar una disculpa pública por los adjetivos que ha ocupado por las agresiones e insultos en contra de Citlalli Hernández.

Pese a estas polémicas que ha protagonizado, Tellez dio a conocer su intención de ser candidata a la presidencia de México en 2024, incluso, consideró que es capaz de vencer en las urnas a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Desde el 17 de febrero, durante un Space de Twitter, Téllez declaró que sí le interesaría contender por la Presidencia de la República, y meter a la cárcel al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

GABRIEL QUADRI

El Diputado federal panista, Gabriel Quadri, también ha sobresalido por sus comentarios clasistas y transfóbicos. El 31 de marzo, cuando se conmemoró el Día de la Visibilidad Trans, llamó “señor Luévano” a la Diputada transgénero, Salma Luévano, situación que fue duramente criticada tanto dentro como afuera del recinto legislativo.

Después de subir a la tribuna, Quadri interpuso una reserva a fin de prohibir que padres o tutores tomen decisiones con las intervenciones y procedimientos médicos relacionados con las juventudes trans. “Estas decisiones deben de tomarse por el individuo sólo hasta que alcance la mayoría de edad, los menores de edad están expuestos a tomar con premura decisiones incorrectas con graves consecuencias para su salud”, argumentó el panista.

En respuesta, Luévano aclaró que la reforma se refería a los derechos trans, además, denunció a Quadri por violencia de género. “Cuando hablamos de infancias trans no hablamos de medicamentos, hablamos de derechos, es un sinvergüenza asesino, tengo denuncias contra el señor por violencia de género”, afirmó la morenista.

“Quiero advertir que el Diputado Quadri llamó ‘señor’ a una mujer. Una mujer trans, señor Quadri, es una mujer en este país porque ella así lo decidió y en nuestro país uno tiene el derecho de tener el género que uno quiera. Es una falta de respeto hacia la compañera Diputada dirigirse a ella como ‘señor’, exijo su disculpa pública porque nos está faltando al respeto a todas las mujeres y todos los mexicanos que hemos luchado por erradicar la discriminación”, declaró la Diputada priista, Cynthia López.

Esta no fue la primera vez que el político hizo comentarios contra la comunidad trans, el pasado 23 de febrero, también agredió verbalmente a María Clemente García, Diputada trans por Morena, al referirse a ella como un “hombre” que se “viste de mujer”, luego de que la morenista tuvo una confrontación con la legisladora panista Teresa Castells.

“Agresión de hombres de Morena (el partido Trans) vestidos de mujer en contra de nuestra compañera Diputada del PAN Tere Castell. Inaceptable. Acudiremos a denunciar ante la Dirección Jurídica de la Cámara de Diputados”, expresó Quadri de la Torre en una publicación en sus redes sociales.

Por los comentarios transfobicos que hizo contra la Diputada Luévano la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo obligó a disculparse públicamente para lo que empleó su cuenta de Twitter.

Pero las polémicas de Quadri siguieron ya que luego del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, éste cuestionó la implicación de Alemania y Rusia en la financiación de un grupo político, por lo que la embajada germana exhibió al legislador mexicano al increpar si tenía fuentes para sus afirmaciones.

A través de su cuenta de Twitter, Quadri cuestionó si el Presidente ruso, Vladimir Putin, había financiado al partido político alemán “Los Verdes” para imponerle a la excanciller alemana Angela Merkel el cierre de plantas nucleares para hacer al país germánico dependiente del gas natural producido en Rusia.

Sin embargo, el excandidato presidencial no esperó que la propia Embajada de Alemania en México le respondiera al tuit apelando en este el sentido de respaldar la información que se presenta.

“Buenas tardes, ¿Tiene alguna fuente para esta alegación? De hecho, es muy importante identificar y difundir información correcta”, escribió la Embajada de Alemania, lo que generó una serie de críticas contra el Diputado federal, siendo calificado de “ignorante” por múltiples usuarios. “No sabe lo que dice sobre México, imagínense sobre Alemania”, escribió un usuario.

El 29 de julio, Quadri prometió que, si gana las elecciones presidenciales de 2024, venderá Petróleos Mexicanos (Pemex), bajo el argumento de que dicha transacción tendrá como motivo la liberación de México “de la onerosa carga que representa” Pemex. Asimismo, a través de su cuenta de Twitter, sostuvo que la renta petrolera se obtendrá a través de regalías e impuestos pagados por empresas petroleras del sector privado.

El 24 de noviembre, en el marco de la conmemoración de la Revolución Mexicana, el Diputado panista compartió que no celebra dicha fecha, ya que, sostuvo, se trató de una guerra sangrienta que glorifica a “asesinos” y “bandoleros” que se levantaron en armas contra un Gobierno legítimo.

En dicha grabación, que compartido en sus redes sociales oficiales, señaló que se debería de reconocer los logros de la época porfiriana y no una guerra “devastadora, que destruyó a México”.

No a la glorificación insana de la sangrienta guerra civil llamada "Revolución Mexicana". No, a los asesinos, bandoleros, levantados en armas contra gobiernos legítimos… pic.twitter.com/WLM5sY0YRF

“ALITO” MORENO

Entre todas las polémicas que el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) protagonizó este 2022, los audios que demuestran presuntos actos de corrupción por parte del líder tricolor, mismos que exhibió la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, fueron los que más dieron de qué hablar durante este año.

Fue a mediados del presente año cuando Sansores dio a conocer, durante los episodios de su programa denominado “Martes del Jaguar”, varios audios en los que denuncia diversos actos de Moreno Cárdenas, tales como presuntos actos de chantaje contra empresarios, así como pago de sobornos.

En los audios que divulgó Sansores de “Alito” –que ya han sido borrados de Internet y de redes sociales–, se escucha al líder priista hablar de pagarle a periodistas como Joaquín López-Dóriga y directores de periódicos como Tribuna para que difundan información positiva sobre él, además de referirse despectivamente a las mujeres.

En otro, Moreno Cárdenas habla con su contador de apellido Zertuche, le muestra una propiedad para la que solicitó un avalúo comercial por 10 millones 490 mil pesos, “el más alto que se pueda”.

Otras grabaciones denuncian que el líder priista pide que proveedores sean extorsionados para que otorguen apoyos presuntamente ilegales a la campaña electoral en Campeche; pide pagos para el consultor Antonio Solá, vinculado a la guerra sucia de 2006 que ayudó a ganar a Felipe Calderón Hinojosa la Presidencia; e incluso habla de intentar extorsionar al dueño de Cinépolis.

Tras la polémica que levantó la difusión de los audios de Moreno, éste interpuso un juicio de amparo contra la morenista para que no pudiera divulgar los audios que se han obtenido por lo que el 9 de agosto, un Juez federal concedió una suspensión definitiva en favor de Moreno Cárdenas para que la Gobernadora de Campeche no pudiera volver a difundir audios, declaraciones, manifestaciones y comentarios que involucren al priista.

El Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Gabriel Regis López, concedió la medida cautelar por un tiempo indefinido en tanto no se resuelve de fondo el juicio de amparo, aunque no especificó los alcances de la resolución.

A raíz de la resolución, el juzgador ordenó realizar las gestiones necesarias para que se elimine de Internet y de redes sociales toda la información, audios, declaraciones y comentarios hechos en contra del exgobernador de Campeche, debido a que, según argumentó el Juez, los audios difundidos por Sansores en su programa “Martes del Jaguar” son acciones “que escapan a las funciones” que le corresponden como mandataria estatal, además que puede ocasionarle daños a los derechos de “Alito”.

Sin embargo, la suspensión definitiva no detuvo a Sansores, quien continuó exponiendo a través de sus redes sociales audios que involucraban al dirigente priista. Por ejemplo, el 23 de agosto, la mandataria de Campeche expuso a “Alito” en la compra de dos McLaren blindados por 19 millones de pesos.

A estos audios siguieron otros en los que lo mismo se dio a conocer pláticas que sostuvo con el Consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, que con el Senador de Morena, Ricardo Monreal, con quien habría sostenido algunos acuerdo que no había respetado el priista.

RICARDO MONREAL

Durante la segunda mitad de este 2022, el nombre del Senador por Morena Ricardo Monreal ha estado muy presente, primero por algunos audios en los que presuntamente negociaba con el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, y después por su reiterada intención de que sea tomado en cuenta como candidato a los comicios presidenciales de 2024 por lo que se terminó involucrando con la oposición.

La noche del 25 de octubre, la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, exhibió en su programa “Martes del Jaguar” una serie de chats entre Ricardo Monreal Ávila y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, en los cuales al parecer se pactaron algunos acuerdos que el líder tricolor no cumplió. La mandataria también acusó al Senador morenista de empezar una guerra sucia y dividir al partido.

En la presunta conversación, Monreal le reclama a “Alito” que haya sido mujer y no hombre el candidato, como le había pedido, además de que sí hubo coalición PRI-PAN-PRD, lo que también le pidió que no hubiera. Además, Monreal supuestamente reenvió mensajes al dirigente priista sobre cómo va la investigación federal en su contra, de la cual salió bien librado.

La reacción de Monreal ante estas polémicas conversaciones exhibidas por la Gobernadora de Campeche, fue el de calificarlas de “contenido basura, falso y truqueado”. Mediante un videomensaje compartido en su cuenta de Twitter, el Senador calificó como una “guerra sucia” los ataques en su contra, pues aseguró que “se quiere eliminar a la mala, con dinero legal o ilegal y con estrategias burdas” a quienes aspiran a la Presidencia en 2024.

Además, el legislador expresó que a lo largo de su vida política ha afrontado “calumnias, intrigas, infamias y se ha enfrentado al poder económico y al poder político”, no obstante, aseguró que siempre ha salido adelante.

Respecto a sus intenciones presidenciales, el 24 de noviembre, el diario El País dio a conocer que Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los senadores de Morena, se encontraba negociando con líderes partidistas su posible candidatura presidencial para 2024, específicamente con el bloque opositor conocido como Va por México, que aglutina a los principales tres partidos no oficialistas. El medio señaló que Monreal negoció con el PAN, PRI y PRD, así como con Movimiento Ciudadano (MC). Éste último ha rechazado unirse a Va por México.

El País citó a “tres dirigentes que han participado de las negociaciones” y asegura que el diálogo comenzó cuando Monreal vio disminuidas sus chances de competir en las elecciones internas morenistas, donde la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el Canciller Marcelo Ebrard; y el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se han colocado como los claros favoritos, incluso del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Monreal y los dirigentes partidistas confirmaron que han sostenido pláticas, pero negaron algún plan hacia 2024. Esto llevó a que al interior del partido se le pidiera definirse, no obstante el Senador permanece en el partido guinda, del que cada vez más se la ha visto distanciándose.

GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA

El Diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, también protagonizó a lo largo de este año algunas polémicas. El pasado 13 de agosto, durante la discusión por la iniciativa de Reforma Electoral Del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el exdiputado federal Sergio Mayer se enfrascó en una discusión virtual con él, a quien llamó “Dipuchango”, por lo que el legislador petista le respondió: “changa tu madre”

Todo inició cuando, a través de su cuenta de Twitter, Mayer consideró que la iniciativa de reforma del mandatario federal “afectaría las precampañas, campañas y elecciones, al no tenerse claras las reglas de operación de un nuevo modelo electoral”, rumbo a los comicios de 2023 y 2024, lo que no fue del agrado de Fernández Noroña, quien cuestionó si Mayer tenía conocimiento de cuánto tiempo se llevaba el proponer con anticipación una reforma.

Por su parte, el Diputado del PT calificó a Mayer de racista y clasista, a quien también advirtió que lo confrontaría cuando lo viera personalmente, incluso, lo emparentó con la Senadora Téllez. “Primo de la Senadora María del Carmen Téllez, en vez de argumentos tienes insultos racistas y clasistas. Solo que a ti no te los toleraré, espero que cuando te vea de frente sostengas tus injurias, paniaguado miserable”, dijo Fernández Noroña en un tuit.

El 14 de junio Fernández Noroña expresó que no considera a Higinio Martínez, Senador de Morena, como un candidato a la Gubernatura del Estado de México, que estará en juego en 2023, debido a que la misma corresponde a una mujer, por lo que le sugirió hacerse “la jarocha”, como comúnmente se le conoce a la operación en la que se le retiran los genitales a un hombre.

VICENTE FOX

El expresidente Vicente Fox ha sido un constante crítico del actual Gobierno, pero sobre todo del Presidente Andrés Manuel López Obrador. El 23 de septiembre, Fox causó polémica entre usuarios de redes sociales ya que aseguró que se “arrepiente” de haber “liberado” del proceso de desafuero que el actual mandatario federal enfrentó en 2005.

El 3 de noviembre, en el marco de la discusión de la propuesta de Reforma Electoral, Fox publicó un tuit en el que calificó de “Presidente de caricatura” al Jefe del Ejecutivo federal, a quien también llamó “boludo”, llamó a sacarlo de Palacio Nacional y sostuvo que éste cuida al crimen organizado.

El 12 de noviembre, al convocar a los ciudadanos a la denominada marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) Fox publicó un mensaje en el que cambió la letra del Himno Nacional Mexicano, lo que está prohibido por la la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

El tuit del exmandatario, en el que reitera su apoyo al organismo electoral, también le valió infinidad de críticas por parte de usuarios de redes sociales, quienes incluso solicitaron que se le multara al guanajuatense.

Han sido varias ocasiones en las que Fox ha expresado insultos en contra del Presidente de México. Por ejemplo, el 21 de noviembre llamó “loquito” al mandatario federal al tiempo que defendió al dueño de Grupo México, Germán Larrea luego de que éste fuera acusado de incumplimiento de contrato en el Tren Maya.

Otra vez que Fox arremetió con calificativos contra el Presidente López Obrador fue el pasado 26 de agosto cuando el mandatario federal presentó una ronquera durante su habitual conferencia matutina, motivo por el cual el panista lo calificó de “ruquito”. “AMLO sale negativo en prueba COVID-19 tras presentarse con voz ronca en Palacio Nacional”. Lo que ya está es ‘ruquito’. Háganle la prueba del ‘añejo’. Cobíjenlo y denle su atolito”, señaló a través de su cuenta de Twitter.

Pero no sólo el Jefe del Ejecutivo federal ha sido blanco de las críticas del exmandatario, también sus familiares y allegados. El pasado 26 de junio, justificó los insultos de los que fue víctima el hijo del tabasqueño.

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, no escapó de los insultos de Fox, ya que el 20 de octubre, esté llamó al funcionario federal “Vulgar achichincle”, en un intento de defender al Gobernador de Nuevo León, Samuel García, de los comentarios que López hizo en materia de seguridad.

Todo empezó el 17 de octubre cuando el Secretario de Gobernación criticó el desempeño de los cuerpos de seguridad en estados que son encabezados por gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) y de Movimiento Ciudadano (MC), en donde, dijo, no hay suficientes elementos de seguridad, por lo que, agregó, era necesaria la presencia de la Guardia Nacional.

“Al señor gobernador se le hace fácil levantar el teléfono, porque no es capaz ni de mandar un oficio, y pedir que le manden más elementos de la Guardia Nacional”, comentó a medios en ese momento el titular de la Segob.

Como ya es costumbre, Fox intervino y dio su peculiar punto de vista, en primer lugar llamó “hipócrita, egoísta e incapaz” al mandatario de Nuevo León y después arremetió contra el funcionario federal, a quien también señaló por decir “pendejadas”. “Samuel, hipócrita, egoísta, incapaz.- Adán Augusto Adán, ya te pasaste de listo y ahora parece un tonto. Ya te crees presidente o que te pasa.? porque dices. tantas pendejadas. es un gobernador en funciones y tu un vulgar achichincle de lópez (sic)”, dijo a través de su cuenta de Twitter.

Una situación similar ocurrió con Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a quien el expresidente criticó por una selfie que capturó durante el funeral de reina Isabel II. “Pobre tipo con tal de ser presidente, LA IGNOMINIA”, escribió Fox mediante un tuit el 19 de septiembre en referencia a la fotografía del Canciller mexicano.

Otro tropiezo del expresidente Vicente Fox Quezada tuvo lugar el pasado 28 de noviembre, cuando compartió una publicación en la que se aseguraba que un sobrino del Presidente Andrés Manuel López Obrador habría sido designado como Subdirector de Comunicaciones y Transportes pese a que, presuntamente, el joven tendría la preparatoria trunca y que dicho cargo no existe en la Secretaría de Comunicación y Transportes federal (SCT).

Sin embargo, el exmandatario no corroboró dicha información y cayó en una fake news, ya que, además, de que la noticia era falsa, en realidad el joven, de quien se aseguró sería hijo de Felipa Obrador, prima del Jefe del Ejecutivo federal, era un actor de la industria pornográfica, lo que generó infinidad de burlas hacia Fox.

SAMUEL GARCÍA

El Gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, también destacó este 2022 por sus polémicas declaraciones, ya que durante el desabasto de agua por la que atravesó Nuevo León a mediados de este año, el Gobernador del estado fue blanco de muchas críticas, quien respondió en varias ocasiones a sus detractores.

El 8 de junio, por ejemplo, se quejó de los insultos que recibió. En conferencia de prensa, el Gobernador expresó su molestia porque tiene que aguantar “las mentadas de madre” de los ciudadanos ante la falta de servicio, situaciones de las que se deslindó, ya que, dijo, la falta de luz es competencia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el abasto de agua corresponde a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

“Ahora resulta que también es mi culpa que no haya luz, ahora la mentada de madre me llega porque no hay luz, como si yo manejo la CFE; ahora resulta que la mentada de madre es porque no hay agua, como si a mí me toca el abasto del agua… ¡pues no, señores!, el abasto de agua le toca a Conagua, el abasto de luz le toca a CFE”, dijo el mandatario estatal.