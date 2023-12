Armando Guadiana Tijerina, político y empresario, muere a los 77 años de edad

Ciudad de México, 26 de diciembre (SinEmbargo).- Armando Guadiana Tijerina, Senador con licencia de Morena, murió la madrugada de este martes a los 77 años de edad.

Aunque no se ha dado a conocer la causa de su deceso, el también empresario originario de Coahuila, quien se encontraba internado en una privada de Nuevo León, luchaba contra el cáncer de próstata desde 2017.

Armando Guadiana, uno de los hijos del político, compartió hace unas horas un video en Instagram con una serie de imágenes en las que aparece a lado de su padre. “Te amaré siempre”, se lee en la publicación.

View this post on Instagram

Cecilia Guadiana, una de sus hijas, también dedicó un mensaje a través de su página Facebook. “Se me parte mi corazón de tristeza. Le agradezco a Dios y a la vida de haber tenido la dicha de tenerte como padre”, escribió.

Después de que se diera a conocer la noticia, el Presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su profundo pésame por la muerte de Armando Guadiana. “Lamentamos mucho su muerte. Le deseamos a sus familiares que vivan estos momentos con mucha resignación”, declaró desde Palacio Nacional.

El mandatario recordó que tuvo la oportunidad de conocerlo y de estar juntos. “Nunca chocamos y teníamos diferencias, pero nos respetábamos. Él supo respetarme, yo también”, afirmó durante su conferencia de prensa matutina.

“Cuando venía ahora la elección de Coahuila, él había declarado algo en contra de Morena o en contra mía, creo que de Morena, y en ese entonces yo todavía participaba activamente en los tiempos libres en las decisiones del movimiento del que soy parte, y me preguntaron que por qué no se le dejaba afuera en la encuesta y dije que no, ‘a nadie hay que dejar afuera’, y ganó la encuesta”, recapituló sobre los pasados comicios en Coahuila.