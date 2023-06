El Subsecretario de Seguridad exhibe a jueces por favorecer a presuntos huachicoleros

Uno de los casos ocurrió luego del hallazgo de una toma clandestina desde un domicilio en la Ciudad de México, mientras que otros fueron a raíz de robo de combustible en los estados de Hidalgo y Jalisco.

Ciudad de México, 27 de junio (SinEmbargo).- Luis Rodríguez Bucio, Subsecretario de Seguridad, dio a conocer esta mañana tres casos vinculados al delito de robo de combustibles en donde los jueces favorecieron a presuntos huachicoleros para que recuperaran su libertad.

Durante la presentación del reporte quincenal “Cero Impunidad”, el funcionario exhibió el caso de una toma clandestina en un domicilio de la colonia Anáhuac, en la Ciudad de México (CdMx), donde después, el Juez Arturo Medel Casquera decretó el no ejercicio de acción penal contra el dueño del inmueble.

El 23 de julio de 2019 se había reportado una toma clandestina en el poliducto Azcapotzalco-terminal Satélite Sur (Barranca del Muerto), donde se encontró una desviación resultante en un predio de portón verde ubicado en la calle Lago Garda, en la mencionada colonia de la Alcaldía Miguel Hidalgo.

Ante la peligrosidad de la situación, el predio fue asegurado y acordonado por elementos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital (SGIRPC-CdMx). En el proceso, se encontró al interior del inmueble un centro de almacenamiento de combustible robado, hecho que dervió en la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

Al ser judicalizada la indagatoria a Arturo Medel Casquera, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la CdMx, en el Reclusorio Oriente, decretó el 9 de enero de 2023 el no ejercicio de acción penal contra el dueño del domicilio, señalando que no se acreditó si la toma clandestina se encontraba en el número 100 o 100 bis del inmueble asegurado, aún cuando se trataba del mismo predio.

“Cabe señalar que el propietario del predio declaró que el número correcto de la vivienda, de acuerdo con las escrituras, es el número 100; pero que él, para efecto de identificar el inmueble, le puso el 100 Bis, tratándose del mismo”, añadió Rodríguez Bucio.

Asimismo, el Juez no tomó en consideración la determinación de la SGIRPC, a pesar de que existía un nivel alto de riesgo explosivo ocasionado por la toma no controlada de combustible.

En mayo de este año, el inmueble volvió a ser asegurado luego de que se reportara el olor a hidrocarburo en la Calle Ferrocarril de Cuernavaca con esquina Calle Lago Garda. Se abrió una nueva carpeta de investigación y el predio está nuevamente asegurado.

El segundo caso reportado ocurrió en el estado de Hidalgo, esto luego de que, entre 2020 y 2023, Petróleos Mexicanos (Pemex) identificara 615 tomas clandestinas entre los kilómetros 188 y 192 del poliducto Tuxpan-Tula, en el municipio hidalguense de Cuautepec de Hinojosa.

En dicho espacio se encuentra la Exhacienda de San Juan Hueyapan, propiedad de Ernesto “N”, alias “Tinajero”, por lo que se aperturaron 20 carpetas de investigación.

El 19 de noviembre de 2021, una de las 615 tomas fue localizada gracias al apoyo del binomio canino Bono; sin embargo, Ernesto “N” no permitió que personal de Pemex ingresara para inhabilitar la toma.

Ante esta situación, Pemex presentó una denuncia en contra de “Tinajero” por encubrir la toma clandestina, a lo que Gabriela Capetillo Piña, Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, consideró que no fue válida la forma de detección de la toma, es decir, a través del apoyo canino de Bono.

Derivado de este caso, Ernesto “N” fue llamado a comparecer el pasado 10 de enero por el delito de sustracción ilícita de hidrocarburo, por lo que se le decretó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

Sin embargo, tres días después, la Jueza de Distrito Verónica Gutiérrez Fuentes dictó auto de no vinculación a proceso al considerar que no se acreditaron elementos de tipo penal, a pesar de que el imputado aceptó tener conocimiento de las tomas clandestinas al interior del predio; así como del robo de combustibles que se llevaba a cabo en el mismo.

Como resultado de ello, la FGR apeló la determinación el 18 de enero de este año, pero fue confirmada la resolución de la Jueza por un Tibunal Colegiado de Apelación del 29º Circuito, ya que consideraron los agravios expuestos como “infundados” e “inoperantes”.

De dicho Tribunal, Rodríguez Bucio señaló al Magistrado presidente Federico Jorge Martínez Franco; al Magistrado José Manuel Torres Pérez y a la Secretaria en funciones Loreto Mejía Lucero.

Finalmente, un tercer caso en Tlajomulco de Zúñiga, en el estado de Jalisco.

El 30 de diciembre de 2022, un sujeto identificado como Fernando “N” fue detenido en flagrancia por elementos de la Guardia Nacional al ser sorprendido realizando remoción de tierra con una pala sobre el poliducto Salamanca-Guadalajara en la mencionada localidad jalisciense.

Luego de su arresto fue presentado ente el Juez de Control Edgar Alonso Ambriz Tovar, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Jalisco, por la presunta comisión del delito de alteración de ductos; sin embargo, el Juez ordenó su libertad pues, a su parecer, la pala que traía consigo no era “un elemento idóneo para la instalación de una toma clandestina”.

A pesar de que Fernando “N” también llevaba un niple de los que se emplean para colocar en el ducto, el Juez consideró que no contaba con la herramienta adecuada para instalarlo, por ello, no se le podía atribuir a él la toma clandestina en el lugar donde se le detuvo.