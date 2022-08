Alza en alimentos, electrónicos y ropa toca niveles máximos en México y más países

El aumento en los precios de alimentos, energéticos, ropa y electrónicos no es exclusivo de México, ciudadanos de otros países también han visto que su dinero vale menos.

Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).– Ir al mercado con 200 pesos ya no alcanza para comprar todos los productos y hacer una comida para cuatro personas, asegura Irene González, una profesionista y ama de casa que ha notado, al igual que miles de mexicanos y otras personas del mundo, que su dinero ya no le rinde como antes debido a que el aumento en los precios de los alimentos, la gasolina, el gas y la energía eléctrica han llevado a las principales economías de América, Europa y Asia a alcanzar niveles récords de inflación no vistos en más de 10 años.

“Es muy difícil tratar de hacer que el dinero te rinda como antes, en el caso de la canasta básica, los productos van subiendo, en una semana compras algunas cosas y a la siguiente aumentan de precio. Antes con 200 pesos comprabas dos kilos de cada verdura, en este momento, por ejemplo, la cebolla está en más de 40 pesos el kilo, la papa en 35, entonces por un kilo de cada uno son 80 pesos y si compras más cosas es más. Yo creo que una comida para una familia de cuatro personas son como 400 pesos diarios”, menciona Irene, quien además de encargarse de todos los gastos de su casa, este mes tuvo que desembolsar un extra para comprar los útiles de sus dos hijas que cursan primaria y universidad.

Este aumento en los precios de alimentos, energéticos, ropa y electrónicos no es exclusivo de México, ciudadanos de otros países también han visto que su dinero vale menos, pues las economías de países desarrollados, como Estados Unidos y Canadá, así como las de los emergentes —Brasil y México—, han reportado fuertes alzas en sus precios alcanzando niveles récord, como se observa en la siguiente gráfica.

En México, esta semana la inflación anual en los primeros 15 días de agosto se ubicó en 8.62 por ciento, lo que representa su mayor nivel desde la segunda quincena de diciembre del 2000, cuando alcanzó el 8.87 por ciento, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El dato de 8.62 por ciento de inflación que alcanzó México en la primera quincena de agosto superó las expectativas de algunos analistas, que estimaban sería de 8.52 por ciento, y está por arriba de la meta del Banco de México (Banxico) que es de 3 +/-1 por ciento.

De acuerdo con el monitoreo de los precios del Inegi, en la primera quincena de agosto los productos que más aumentaron su precio fueron la cebolla (37.66 por ciento), papa (2.36 por ciento), refrescos (0.62 por ciento), leche (0.70 por ciento) y la tortilla de maíz (1.56 por ciento), un alimento que no puede faltar en la mesa de los mexicanos.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

“Nuestra inflación es una inflación importada, no importa cuánto el Gobierno ejerza un control de los precios porque es un problema en todo el mundo, no podemos controlar el aumento en los precios de muchos activos que estamos importando, es una cadena de producción global, a diferencia de lo que ocurría en otras crisis”, explicó Édgar Arenas, profesor de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y autor del libro Invirtiendo y Entendiendo.

Una medida que ha implementado el Gobierno de México para evitar que la inflación afecte a los ciudadanos es el control en los precios de los combustibles, una medida que ha sido cuestionada por especialistas, pero que empresarios como Carlos Slim Helú, dueño de Grupo Carso, han respaldado.

“Se ha encarecido en exceso el petróleo, yo creo que ha sido muy acertada, aunque la critiquen muchos, el que en México no haya subido la gasolina como consecuencia del aumento del petróleo, yo creo que ha sido una decisión acertada”, dijo el hombre más rico de México el pasado 10 de julio en entrevista con medios en el Instituto Cultural Mexicano, en Washington.

En las épocas de crisis económica, cuando los precios de alimentos, ropa o combustibles van en aumento, los expertos recomiendan no gastar más de lo necesario y optimizar el salario.

“Yo siempre recomiendo gastar inteligentemente, hay que decidir bien cuáles son las prioridades, las cosas no van a bajar de la noche a la mañana, ni tampoco nuestro sueldo va a subir, así que tenemos que enfocarnos en lo que mas necesitamos”, recomendó el economista Édgar Arenas.

INFLACIÓN AFECTA A MÁS PAÍSES

Esta semana Sony anunció un aumento de precio en la consola PlayStation 5 (PS5) en México y el mundo, y para justificarlo explicó que se debió a “las altas tasas de inflación mundial” que afectan a todos los consumidores. Pero no solo la compañía japonesa ha incrementado sus precios, otras empresas han aplicado la misma estrategia en sus ventas y esto se ha reflejado en el monitoreo de los organismos estadísticos de varios países.

En Argentina, por ejemplo, con un 7.4 por ciento de inflación solo en julio, se registró la mayor inflación mensual en 20 años y la mayor inflación anual en 30 años. El país se enfrenta a un aumento de las tarifas de los servicios públicos y a una probable devaluación de la moneda que podría impulsar la inflación por encima del 100 por ciento, según analistas.

🔥🇦🇷Alimentos: la inflación en la Argentina es 5 veces más alta que el promedio de la región 👉🏻En los primeros 7 meses de 2022, el IPC nacional del INDEC promedió 5,8% mensual, mientras en otros 10 países de América Latina se ubicó en 1,2% ℹ️ IERAL pic.twitter.com/IGiVndGb0R — Finanzas Argy 🇦🇷📈⚡ (@FinanzasArgy) August 25, 2022

Otro país que se ha visto afectado por el alza en los precios desde hace varios años es Venezuela, que acumuló una inflación anualizada, de julio de 2021 a julio de 2022, de 137.1, superior a las sumas que acumulan 15 países de América Latina.

En Chile también la inflación no da tregua y en julio marcó un alza de 1.4 por ciento, un incremento situado por encima de lo esperado e impulsado por la subida de precios sobre alimentos y el transporte, informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

De acuerdo con el reporte del organismo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula en lo que va de año un aumento del 8.5 por ciento y 13.1 por ciento en 12 meses, el más alto desde 1994.

En otros países del continente americano, como Colombia y Brasil, los niveles de inflación han ido en aumentado llegando en julio a 10.2 por ciento y 10.1 por ciento, respectivamente.

En Estados Unidos y Canadá, economías consideradas como desarrolladas, el alza en los precios también ha afectado a las familias. En el séptimo mes del año registraron un 8.2 por ciento y 7.6 por ciento, respectivamente.

Los países del continente europeo también se han visto afectados por la inflación. En España (10.8 por ciento), Francia (6.1 por ciento), Italia (7.9 por ciento), Alemania (7.5 por ciento) y Reino Unido (10.1 por ciento) los precios de alimentos y otros productos continuaron al alza en el mes de julio, según datos de sus organismos estadísticos.

Lo mismo sucede en Asia, donde países como Japón y China han reportado incrementos en su inflación: 2.5 y 2.7 por ciento durante el mes de julio, respectivamente.

Guadalupe Fuentes López https://www.sinembargo.mx/author/guadalupefuentes Periodista con más de una década en medios digitales. Edita y escribe sobre temas de economía, corrupción, política, derechos humanos