AMLO da su última conferencia y deja mensaje para la gente. En 6 años 1,447 mañaneras

Ciudad de México, 27 de septiembre (SinEmbargo).- Andrés Manuel López Obrador concluyó este viernes su última conferencia de prensa matutina como Presidente de México. A lo largo de su sexenio ofreció casi mil 500 encuentros con los representantes de los medios de comunicación.

Al llegar al Salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario mexicano reveló que la conferencia de este 27 de septiembre sería la última para que los medios de comunicación le hicieran preguntas y presentara información relevante a la Administración.

A pesar de eso, precisó que el lunes habrá un último encuentro a la misma hora que efectúa la conferencia de prensa, pero esta vez para hacer un “fiestón con bailongo”. En dicha ocasión, el Presidente López Obrador rifará un reloj con los periodistas que más han atendido las conferencias y, al término de esta, develará su retrato oficial.

Justo momentos antes de terminar la conferencia de hoy, una reportera le preguntó qué enseñanza le dejaba el ser Presidente de la República, a lo que refirió al intenso amor que el pueblo de México tiene. “Es el mejor pueblo del mundo, nuestro pueblo”, destacó.

Sin embargo, también dejó un mensaje que, aunque no refirió a un destinatario, días antes aludió a lo mismo como enseñanza para la clase política mexicana:

“Que le tengan siempre mucho amor al pueblo, y si no alcanzan a querer al pueblo, que cuando menos lo respeten, que no lo ofendan, que no lo ninguneen”.