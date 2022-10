FCH critica a Espino y dice que negocia con cárteles “con autorización del Gobierno”

El expresidente panista acusó al Gobierno de México de permitir que Espino negocie con narcotraficantes.

Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).- El expresidente Felipe Calderón Hinojosa criticó las declaraciones de Manuel Espino, quien dijo que sugirió al Secretario de Gobernación un plan para negociar con los grupos del crimen.

“Negociando con los cárteles, con conocimiento y autorización del Gobierno. ‘A confesión de parte, relevo de pruebas’. Hay más delito aquí que en todo lo que andan inventando. Quienes deberían estar preocupados por las ‘investigaciones internacionales’ son ellos”, escribió el expresidente.

Calderón, cuya mano derecha, Genaro García Luna está en la cárcel precisamente por pactar con el Cártel de Sinaloa e incluso volverse narcotraficante, afirmó que Espino estaba negociando con cárteles con autorización del Gobierno. No obstante, la información es falsa y el mismo Espino lo negó al declarar que tergiversaron su declaración.

“Falso!!! Nunca ofrecí ser intermediario. Tergiversar la verdad no te da la razón”, respondió el excomisionado del Servicio de Protección Federal (SPF) en la publicación del Diputado panista Jorge Triana al rechazar haber sido la vía de comunicación entre delincuentes y autoridades.

Sin embargo, Espino reveló hoy el planteamiento que le hizo al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para que el Gobierno federal dialogara con grupos criminales con el fin de pacificar el país.

Durante su participación en el Foro Internacional “Seguridad y Justicia por un México mejor”, el exdirigente del Partido Acción Nacional (PAN) aseguró además, que recibió respuesta de dos organizaciones del crimen organizado.

“Yo le dije al Secretario de Gobernación que la propuesta que puse en sus manos era buscar la manera de hacerla llegar a alguno de los grupos del crimen organizado en México, y logré hacerla llegar, y solamente recibí respuesta de dos: Si esto se hace en México le entramos. Estamos en esa tarea, no quiero abundar más porque luego me pueden acusar de indiscreto”, afirmó.

Manuel Espino añadió que le consta que esa clase de negociaciones dan resultados, ya que lo vio en Ciudad Juárez, en El Salvador, Colombia y República Dominicana.

Asimismo, le aconsejó al titular de la Segob que congelar cuentas y quitarles dinero a los criminales no es una buena estrategia, comparando el efecto que éste tiene con el tequila: “El tequila no emborracha, se emborracha, pendejo que no sabe tomar el tequila. El dinero es así, ni bueno ni malo”.

El exlíder panista detalló que dicha propuesta también la conversó con Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“Lo que yo vengo a plantear es que nos abramos a la posibilidad de los acuerdos, no de cualquier manera, no con cualquiera y que no materialice tampoco los acuerdos cualquiera. […] Aquí tal vez el mal menor es dialogar y acordar con ellos y se puede, atendiendo sus intereses también, que los tienen”, agregó.