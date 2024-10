Cinco recomendaciones para celebrar el Día de Muertos

Mexicano que se respeta se come al menos un pancito de muerto en estas fechas y es que hay opciones para casi todos los gustos.

Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).- La celebración de Día de Muertos es una de las más esperadas en México, una llena de aromas, colores, ofrendas, catrina, calaveras, pan de muerto y flores de cempasúchil. Esta festividad varía de ciudad en ciudad y de estado en estado, sin embargo, en todo el país se comparte el mismo fundamento: reunirse en familia o con amigos para recordar a quienes se nos ‘adelantaron’ a través de sus bebidas, comidas y anécdotas.

El Día de Muertos reúne a la familia y muchas veces es sólo un pretexto para armar la fiesta, por lo que DiDi compartió con los lectores de Mundano cinco recomendaciones para el festejo:

–El muerto al pozo y el vivo al gozo: Mexicano que se respeta se come al menos un pancito de muerto en estas fechas y es que hay opciones para casi todos los gustos. Si tienes antojo y no quieres salir de casa, a través de DiDi Food puedes encontrar algunas panaderías de tradición que siempre quedan bien con el pan de muerto como La Esperanza o Lecaroz.

–¡Una no es ninguna! Si te toca ser el anfitrión de la fiesta pero andas sin tiempo para ir por las bebidas y la botana, o si no quieres cargar puedes ordenar todo desde los supermercados disponibles a través de DiDi Shop, y aprovecha la promo disponible en la app hasta el 3 de noviembre de 2024 en la que al realizar una compra mínima de 349 pesos en tiendas seleccionadas, recibirás un cupón de descuento de 100 pesos y envío gratis.

-¿A dónde van los ‘muertos’? Una buena fiesta amerita unos buenos tacos y un montón de salsita de la que pica, DiDi Food cuenta con más 17 mil 500 taquerías registradas en la app a nivel nacional.

–Que no te digan, que no te cuenten. Pocos usuarios lo saben, pero si cuentas con DiDi Card, puedes recibir hasta 6 por ciento de cashback según tu pedido. Ya sea que la uses para comprar tus boletos a la playa, pagar tus pedidos de comida a través de DiDi Food, al hacer tu super en DiDi Shop o en tus viajes en DiDi.

–Mejor aquí viajó que aquí se quedó. Si sabes que la fiesta estará buena, habrá bebidas que te harán mover todo el esqueleto o si ya no alcanzaste sillón para que te quedes en casa del anfitrión, como dicen los papás y los comerciales “si tomas, no manejes”, mejor pedir un viaje a través de la app de DiDi.

¿Sabías que Día de Muertos es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad? Así lo declaró la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 2008 por la riqueza cultural que esta celebración expresa y que agrupa rasgos históricos y contemporáneos, que promueven la integración, la representatividad y un sentido de comunidad.

