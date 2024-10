Irán autoriza hospitalización de activista Narges Mohammadi, Nobel de la Paz presa

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP).— Las autoridades iraníes permitieron que la encarcelada activista y Nobel de la Paz Narges Mohammadi sea hospitalizada después de sentirse enferma durante casi nueve semanas, informó este domingo un grupo que hace campaña a favor de la defensora de los derechos humanos.

La Coalición Libre de Narges indicó en un comunicado que a Mohammadi se le debe conceder un permiso médico para recibir un tratamiento integral para múltiples afecciones. Señaló que simplemente trasladarla al hospital no solucionará los graves problemas de salud causados por meses de negligencia y privaciones.

Mohammadi se encuentra recluida en la famosa prisión iraní de Evin, que alberga a presos políticos y a personas con vínculos con Occidente. Ya cumplía una condena de 30 meses, a los que en enero se le sumaron 15 más.

After almost 9 weeks of medical denial Narges Mohammadi is finally hospitalized thanks to the support of civil and human rights activists , free narges coalition and the pressure from the global community and media.

El sábado, las autoridades iraníes emitieron una sentencia adicional de seis meses contra ella después que la activista de 52 años orquestara una protesta contra la ejecución de otro preso político en el pabellón de mujeres de la prisión de Evin el 6 de agosto.

Mohammadi padece una enfermedad cardíaca y, según su informe médico emitido en septiembre, la arteria principal de su corazón ha vuelto a sufrir una complicación grave.

La coalición sigue exigiendo la liberación incondicional de Mohammadi y su pleno acceso a atención médica.

2023 #NobelPeacePrize laureate Narges Mohammadi has dedicated her life to fighting against the oppression of women in Iran and promoting human rights and freedom for all. For this the Iranian regime sentenced her to 31 years in prison. She has been in prison since 2015. pic.twitter.com/xNIpr4baWa

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2023