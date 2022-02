El rover Curiosity capta insólita FOTO de una “flor” de formación mineral en Marte

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) – El rover Curiosity de la NASA tomó una foto de una insólita formación en la superficie de Marte, que parece una pequeña flor o tal vez incluso algún tipo de característica orgánica.

Curiosity ya ha visto este tipo de características antes, que se llaman grupos de cristales diagenéticos. Diagenético significa la recombinación o reordenamiento de minerales, y estas características consisten en grupos de cristales tridimensionales, probablemente hechos de una combinación de minerales.

La científica adjunta del proyecto Curiosity, Abigail Fraeman, dijo en Twitter que estas características que se vieron anteriormente estaban hechas de sales llamadas sulfatos.

(2/3) We've seen structures like these before, most prominently all the way back at Pahrump Hills. There, the features were made of salts called sulfates.

— Abigail Fraeman (@abbyfrae) February 26, 2022