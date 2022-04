Liverpool FC renueva contrato del técnico Jürgen Klopp hasta el año 2026

LIVERPOOL, Inglaterra. 28 de abril (AP).- El técnico de Liverpool Jürgen Klopp firmó una extensión de contrato de dos años para seguir al mando del club de la Liga Premier inglesa hasta 2026.

Si completa el nuevo contrato, el entrenador alemán cumpliría una etapa de más de una década con Liverpool. Asumió las riendas en octubre de 2015.

“Esta es diferente por el periodo de tiempo que llevamos juntos. Tuve que hacerme una pregunta: ¿Beneficia a Liverpool seguir más tiempo? Junto a mis dos auxiliares, Pep Lijnders y Pete Krawietz, llegamos a la conclusión: ¡Sí!’”, sostuvo.

We are delighted to announce Jürgen Klopp has signed a new contract to extend his commitment with the club! 🔴

— Liverpool FC (@LFC) April 28, 2022