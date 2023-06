ENTREVISTA, parte 1 | México se subió el tren de la izquierda “y no bajará pronto”

Villahermosa, Tabasco, 27 de junio (SinEmbargo).– Rodolfo Lara Lagunas fue maestro de Civismo de Andrés Manuel López Obrador cuando tenía 13 años y estudiaba la secundaria en la Escuela Federal No. 1 Jaime Torres Bodet de Macuspana, Tabasco. El docente lo recuerda como un alumno normal, que no causaba problemas, y a quien reconoce inspiró cuando él realizó huelga de hambre, un ejemplo que ha sido clave para el ahora Presidente, como él mismo lo ha reconocido, que subió a México al tren de la izquierda, del cual dice el profesor, “no bajará pronto”.

“El poder de la palabra del maestro es extraordinaria, pero eso lo sabe uno ya que pasaron 10 o 15 años y se encuentra con exalumnos, me he encontrado con exalumnos que me dicen usted una vez nos dijo ‘esto y esto’ y a mí ya se me olvidó, entonces imagínense si la palabra conmueve el ejemplo arrastra”, comentó Lara Lagunas en entrevista con Los Periodistas, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire. “Ahí logré ver en cierta ocasión a Andrés que llegó con otro grupo de amigos y amigas, entonces yo creo que el impacto de las clases y sobre todo la práctica de lucha a esa edad pues definitivamente pues sí prende”.