SONDEO ¬ Mexicanos ven mejora en seguridad, pero coinciden que AMLO queda a deber

Ciudad de México, 27 de junio (SinEmbargo).- A poco menos de 100 días de que concluya el sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ciudadanos y ciudadanas señalaron que el tema de la seguridad es lo que seguirá pendiente tras la entrega de la banda presidencial a Claudia Sheinbaum Pardo.

Apenas el 25 de junio pasado, en su conferencia matutina, el propio Presidente reconoció que el problema de la seguridad interior en el país persiste, por lo que reiteró su posición a favor de que la Guardia Nacional se consolide y las fuerzas armadas sigan trabajando en la materia.

SinEmbargo salió a preguntarle a algunas personas cuál consideran que será el tema pendiente que deje López Obrador. Entre los comentarios, destacaron el problema de la inseguridad en el país, así como la austeridad en el sector salud.

José Dávila dijo que el pendiente se queda para los mexicanos y es que “vayan a regresar los otros porque como pendientes de cosas que el Presidente dejó de hacer, no dejó de hacer nada, hay problemas más grandes que rebasan en tiempo lo que él puede hacer. Con respecto a la seguridad, es algo que se ha estado trabajando, sí cambió, yo no lo veo como pendiente, lo veo como un vicio de tanto tiempo que no se puede quitar de la noche a la mañana”.