¬RADICALES analizan nombramientos de Claudia: técnicos, especialistas y de izquierda

Este día, Claudia Sheinbaum dio a conocer la segunda tanda de nombramientos de quienes integrarán su gabinete: Luz Elena González Escobar, David Kershenobich, Raquel Buenrostro, Jesús Antonio Esteva Medina y Edna Elena Vega Rangel, cinco personajes que destacan por ser especialistas, académicos, miembros de su Gabinete en la Ciudad de México y funcionarios que se desempeñan ya en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué representan cada uno de ellos para la integración de la siguiente administración? ¿Qué mensajes envía Sheinbaum con estos nombramientos? Es el tema de hoy en ¬RADICALES.

Ciudad de México, 28 de junio (SinEmbargo).– La virtual Presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo ha apostado a modernizar la agenda del Presidente Andrés Manuel López Obrador con los cinco nuevos nombramientos que hizo de su Gabinete: Luz Elena González Escobar, David Kershenobich, Raquel Buenrostro, Jesús Antonio Esteva Medina y Edna Elena Vega Rangel, perfiles técnicos y especialistas “sin cargos partidistas o meramente políticos”, plantearon Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado, Carlos Pérez Ricart y Héctor Alejandro Quintanar.

Este jueves, Sheinbaum Pardo nombró a Luz Elena González Escobar en la Secretaría de Energía; a David Kershenobich, en la Secretaría de Salud; a Raquel Buenrostro, en la Secretaría de la Función Pública; a Jesús Antonio Esteva Medina, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y Edna Elena Vega Rangel, en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

“El perfil de los funcionarios es muy similar a los que analizamos hace una semana, perfiles profesionales, perfiles técnicos, no vemos en ninguno de los seis casos cargos partidistas o meramente políticos, aquí no hay esta suerte de compraventas, cuotas después de las campaña, son elecciones muy propias de Claudia Sheinbaum”, expuso Pérez Ricart en esta entrega de ¬RADICALES, programa que se transmite en el Estudio B de SinEmbargo Al Aire.

Ricart indicó que incluso vemos cuadros de la izquierda que han sido fogueados ya en administraciones anteriores. “Para eso sirvió mucho las victorias en el Distrito Federal para ir fogueando a estos funcionarios el caso de Edna Vega, el caso de Jesús Esteva, el caso también de Luz Elena González y no hay improvisación, eso es muy importante, no hay improvisación y no son tampoco como solía suceder personajes que no van a tener vida propia, que están ahí solamente como títeres y luego los que van a actuar son los subsecretarios, son personas muy cercanas a la próxima Presidenta que van a tener mucho que decir”.

“Yo veo que el segundo piso de la Cuarta Transformación se va perfilando mucho mejor en el sentido de los nombramientos en el Gabinete de lo que fue hace seis años, se está perfilando como un segundo piso mucho más profesional, mucho más capaz, mucho más técnico de lo que vimos en los perfiles hace seis años, yo creo que son muy buenas noticias para el país y traerán mucha certidumbre. La pregunta que queda pendiente yo creo que todos hoy estamos esperando era la Secretaría de Gobernación, un tema que sigue pendiente, la Secretaría de Seguridad sigue pendiente y me parece que las dudas se van aclarando hacia el futuro a ver qué nos espera la siguiente semana”, planteó.

El periodista Alejandro Páez Varela coincidió que sí hay una expectativa de quién queda la Secretaría de Gobernación, “pero yo digo que si algo nos enseñó la administración que termina el Presidente López Obrador es que ningún personaje y ninguna Secretaría son por sí mismas poderosas si el Presidente no quiere o si el Presidente quiere”.

“Entonces veremos si eso va a ser importante o no el tema del nombramiento de la Secretaría de Gobernación, que en teoría tiene importancia administrativa porque maneja muchas oficinas y un gran presupuesto y luego además maneja la gobernanza que no es menor, el tema de gobernanza es muy importante en este país y en cualquier otro país del mundo”, ahondó. “Luego, en el otro pendiente que queda también el de Seguridad, está resuelto, creo que como lo hizo con el mismo Ramírez de la O, había la necesidad de tener contacto con las fuerzas de seguridad de Estados Unidos y pues ya salió Omar García Harfuch en un evento”.

Para Páez Varela en la presentación de estos perfiles se muestra el interés de Claudia Sheinbaum de modernizar la agenda del Presidente López Obrador. Hacienda. ¿Por qué incorporarla a la Secretaría de la Función Pública? Con toda certeza era la mano firme del SAT, y ahora, y es la intención mandar el mensaje de que va a ser la mano firme de la Secretaría de la Función Pública, que se encarga de revisar al interior de la administración pública conductas que puedan constituir un delito o por lo menos mantener la administración pública bajo los parámetros que debe mantenerse de limpieza, de transparencia, de eficiencia. Yo creo que el mensaje de Claudia en ese sentido es clarísimo, es un 2.0 de lo que Andrés Manuel López Obrador hizo en el pasado, o sea es la agenda de López Obrador pero en un 2.0”, anotó Páez Varela.

Héctor Alejandro Quintanar opinó que el mensaje que se envía es de “una continuidad con sello propio” e indicó que “de esta nueva ronda de funcionarios que acaba de hacer públicos como parte de su Gabinete la gran inercia es que se trata de excolaboradores de ella en la Ciudad de México, es decir, es una manera de darle un voto de confianza a los funcionarios que estuvieron con ella gobernando la Ciudad de México”.

“Quizás lo novedoso es que se le está dando una oportunidad para fungir como funcionarios federales a personas que ya lo hicieron en la Ciudad de México. Cuando López Obrador hizo esto, me parece que fue una experiencia relativamente exitosa pues se trató de funcionarios de su confianza que ya habían dado muestras en la Ciudad de México de cómo trabajan y me parece que Claudia Sheinbaum va en ese sentido con la experiencia de gente específica que ella eligió”, apuntó.

Quintanar refirió que el caso de David Kershenobich es muy importante porque continúa con esa línea que ya se anunció desde la semana pasada, del gran peso que va a tener la parte académica, los círculos intelectuales universitarios. “Kershenobich fue integrante de la junta de gobierno de la UNAM por ahí de 2008, ha sido un académico de la Facultad de Medicina muy reconocido, me parece que su nombramiento hoy está muy en esa inercia. Yo lo resumiría con eso, es continuidad con sello propio”.

Álvaro Delgado comentó por su parte que como en el anterior paquete de designaciones, este segundo tiene la característica de que son expertos en su área. “Habrá quizá figuras no tan conocidas como en el primer paquete, sin embargo, la característica que en primer lugar advierto es la especialización. En segundo lugar, se trata también de por lo menos cuatro cuadros de la izquierda, que tienen una formación en gobiernos de izquierda, desde el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador hasta el Gobierno de Claudia Sheinbaum. En tercer lugar, advierto también salvo en el caso del Secretario de Salud designado, también de una nueva generación. Son las tres características que advierto en un principio en estos seis integrantes”.

“Además de Rogelio Ramírez de la O, otro experto en su ámbito, en una posición estratégica para el segundo nivel de la Cuarta Transformación, es el Secretario de Salud que es un experto. Puedo sorprender a algunos que Raquel Buenrostro sea designada Secretaria de la Función Pública después de que en el Gobierno de López Obrador ocupó la titularidad del SAT, cobrando impuestos a los grandes contribuyentes, luego en la Secretaría de Economía y antes en la Subsecretaría de Hacienda. Pienso que es un nombramiento que tiene sentido, porque si algo le hace falta al Gobierno federal es eficientar la función pública, romper con muchos cotos de poder que prevalecen”, analizó.

Con respecto a Edna Vega comentó que fue directora del Instituto de vivienda en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “muy cercana a quien hasta hace poco fuera subsecretario de la Sedatu, David Cervantes, que también fue muy cercano a López Obrador desde el Gobierno de la Ciudad de México. Edna Vega tiene la encomienda de construir un millón de viviendas. Edna como directora del Instituto de vivienda del Gobierno federal construyó 400 mil, particularmente en el sur-sureste, es alguien que tiene una especialización también”.

“En el caso de la Secretaría de Energía, es estratégica y pone a Luz Elena González, alguien de toda la confianza de Claudia Sheinbaum, que fue su secretaria de finanzas en la ciudad de México. Y en el caso de Jesús Esteva, otro cuadro formado en los gobiernos de izquierda, el dato que agrega Sheinbaum de que conoció a Esteva en la construcción del segundo piso del Periférico tiene que ver con esa trayectoria de este nuevo funcionario clave en el proyecto de Sheinbaum de generación de polos de desarrollo, de generar las condiciones de infraestructura en el país para capitalizar la relocalización”.

Alejandro, Álvaro, Carlos y Héctor https://www.sinembargo.mx/author/alejandro_alvaro_carlos_hector RADICALES es un programa de Estudio B de SinEmbargo que conducen Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado, Carlos A. Pérez Ricart y Héctor Alejandro Quintanar.