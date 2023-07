Silvano y Cabeza de Vaca son los que más gastan en redes, aunque no tengan esperanza

El exgobernador García Cabeza de Vaca es el aspirante de la alianza opositora que más gastó en promocionarse desde sus perfiles en Facebook e Instagram en un mes con más de medio millón de pesos en anuncios, le siguen Silvano Aureoles, Xóchitl Gálvez, el Diputado Santiago Creel, los exlegisladores Enrique De la Madrid y Jorge Luis Preciado.

Ciudad de México, 28 de julio (SinEmbargo).– Francisco García Cabeza De Vaca y Silvano Aureoles Conejo, denunciados por actos de corrupción en sus mandatos en Michoacán y Tamaulipas, respectivamente, son los aspirantes a encabezar el Frente Amplio por México que más gastaron en promocionarse en Facebook e Instagram en el último mes, pero ni ello ha funcionado para posicionarse en las preferencias, como muestran las encuestas recientes.

Ambos exgobernadores destinaron 66 por ciento del millón 149 mil 756 pesos que siete aspirantes y cuentas afines sumaron en pagos de publicaciones del 24 de junio al 23 de julio, de acuerdo con datos de la Biblioteca de anuncios de la empresa Meta.

García Cabeza De Vaca pagó 530 mil 725 pesos por 218 anuncios difundidos en un mes desde sus perfiles de Facebook e Instagram, mientras que Aureoles Conejo publicó 84 y para ello gastó 232 mil 715 pesos en el mismo periodo de tiempo. Pese a esta inversión, el exgobernador de Michoacán no supera el quinto lugar en encuestas consultadas, mientras que el panista Francisco García ni siquiera es mencionado.

Por ejemplo, la encuesta de Enkoll para el diario español El País y W Radio difundida el 25 de julio colocó a Silvano Aureoles en sexto lugar con 2 por ciento de las preferencias, donde las y los punteros son las y los legisladores Xóchitl Gálvez Ruiz (28 por ciento), Miguel Ángel Mancera (23 por ciento), Beatriz Paredes (22 por ciento) y el exsecretario de Turismo Enrique de la Madrid Cordero (9 por ciento).

Un día antes, la casa encuestadora De las Heras Demotecnia publicó un sondeo donde Aureoles Conejo se ubica en el séptimo lugar de entre las y los aspirantes a representar el Frente Amplio con 1 por ciento de las preferencias, está por debajo de dos políticos que ni siquiera compiten en el proceso: Alejandro Moreno, dirigente del PRI, y Gabriel Quadri, quien dejó el proceso de selección a días de que comenzó.

Por otra parte, la encuesta del 18 de julio publicada por El Financiero le dio 3 puntos porcentuales y lo colocó en el quinto lugar entre los aspirantes del Frente Amplio. Mientras que en mayo, Massive Caller –una firma que ha sido criticada, pero que en el proceso electoral de 2023 fue de las más acertadas– sumó 9 por ciento de las preferencias para el perredista y lo posicionó como el séptimo competidor de la alianza Va por México en popularidad.

A inicios de junio, García Cabeza de Vaca publicó los resultados de una medición hecha por Demoscopia Digital que le dio 17.9 por ciento de las preferencias, ubicándolo en segundo lugar después de la Senadora Lilly Téllez y antes del excandidato presidencial Ricardo Anaya–quienes no compiten por representar al Frente Amplio pese a su cercanía con el PAN–, pero desde entonces encuestas con mayor difusión a nivel nacional no han medido su popularidad como sí lo hacen con Silvano Aureoles.

García Cabeza de Vaca fue denunciado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República (FGR) por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada cuando aún era Gobernador, pero a inicios de año ganó un amparo para cancelar la orden de detenerlo por los últimos dos delitos.

Mientras que SinEmbargo informó desde abril de 2022 de una investigación iniciada en la FGR contra Aureoles Conejo por una red de corrupción que habría comenzado a construir desde que fue Diputado federal y supuestamente continuó cuando gobernó Michoacán (2015-2021). Ni su poca popularidad en las encuestas, ni las denuncias penales han impedido que los exmandatarios compitan por representar a la alianza entre los Partido Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD).

CABEZA DE VACA Y AUREOLES EN REDES

Aunque el Comité organizador del Frente Amplio por México ni las y los aspirantes han transparentado cuánto gastaron en sus giras por el país y en propaganda, los datos de la Biblioteca de anuncios de Meta permiten conocer que sólo en siete días, del 17 al 23 de julio, 17 publicaciones en el Facebook e Instagram de García Cabeza de Vaca costaron 85 mil pesos.

La cifra destaca, además del más de medio millón de pesos gastado por el panista en anuncios de un mes, porque es el único aspirante a representar al Frente Amplio que no se ha presentado en eventos o ante medios de comunicación, no lo hizo ni al registrarse porque, según dijo en videoconferencia el 8 de julio, desconfía del Gobierno y prefiere “tomar todas las precauciones”. Ese día el exmandatario no confirmó su ubicación, sigue sin hacerlo, pero en 112 anuncios pagados entre junio y julio se promocionó con el hashtag #CabezadeVacaPresente

La base de datos de Meta muestra 366 anuncios pagados por el panista desde marzo de 2021 y hasta julio de 2022–cuando aún gobernaba Tamaulipas–, pero fue de enero de 2023 a julio cuando inició su inversión más grande en publicidad para Facebook e Instagram al pagar 251 publicaciones donde ha destacado datos de su biografía, promueve la alianza Va por México, en 24 se describió como un perseguido político y 27 los dedicó a criticar la gestión del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por su parte, el exmandatario de Michoacán Silvano Aureoles Conejo gastó en la última semana 102 mil 516 pesos de los más de 232 mil pesos reportado en un mes en la Biblioteca de anuncios de Facebook e Instagram.

Aureoles Conejo comenzó a invertir en la difusión de su imagen como aspirante presidencial desde diciembre de 2022, de esa fecha al 24 de julio ha pagado 126 anuncios, 95 de ellos se publicaron este año. Sus mensajes son promocionados con los hashtags #SilvanoVa y #PorMéxico; además, asegura que con su proyecto representa “la verdadera izquierda de México”.

GASTOS POR ASPIRANTE

La Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, quien encabeza las encuestas como representante del Frente Amplio en las últimas semanas, ocupa el tercer lugar en sus gastos de Facebook e Instagram con 229 mil 896 pesos pagados del 24 de junio al 23 de julio en 89 anuncios, 48 mil 880 pesos de esos recursos los invirtió en la semana más reciente.

La imagen de la legisladora no sólo se promueve en sus perfiles oficiales, las páginas “Oaxaca con Xóchitl”, así como “Xochitlovers Querétaro” y “Xochilove.rs” –las dos últimas creadas este año– reportaron al menos 10 mil 150 pesos en 13 publicaciones a favor de la legisladora.

La información disponible revela que la inversión en publicidad más fuerte la Senadora en estas redes comenzó en enero de 2023, de ese mes a julio acumula 271 anuncios. Los primeros meses del año Gálvez Ruiz pagó anuncios con propuestas para la Ciudad de México y criticó la gestión de Claudia Sheinbaum Pardo como Jefa de Gobierno.

Fue hasta junio cuando dejó claro que competiría por la Presidencia, por lo que cambió los mensajes con el hashtag #RecuperemosCDMX por otros con las frases #XóchitlVa y #FírmaleX para recabar las 150 mil firmas necesarias en el proceso de selección.

El cuarto lugar en gastos en Facebook e Instagram lo ocupa el Diputado Santiago Creel Miranda, quien pagó en un mes 109 mil 166 pesos para 18 anuncios, 82 mil 522 pesos los destinó sólo del 17 al 23 de julio. En 2022 el panista compró 258 anuncios, pero fue hasta julio de ese año cuando con mensajes donde expuso “estar listo” para “recuperar México” dejó claro que buscaría representar al PAN en la candidatura presidencial, algo que ya ha hecho sin éxito en dos ocasiones.

Creel Miranda ha pagado 196 publicaciones en lo que va de 2023, en varias destaca la frase #RescatemosMéxico y otras donde pide firmas para apoyarlo y descalifica al Presidente López Obrador.

El aspirante Enrique De la Madrid, exsecretario de Turismo en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, pagó 31 mil 516 pesos por 28 anuncios difundidos desde finales de junio a julio. El priista reveló su interés por buscar la candidatura presidencial en julio de 2021, y desde ese año paga por anuncios en Facebook e Instagram. Por ejemplo, en 2022 compró la difusión de 70 publicaciones donde comenzó a incorporar frases como #MéxicoDelFuturo y #SalvarAMéxico y en los anuncios de este año incluyen el hashtag #ElMejorMéxicoPosible.

Además, el exdiputado panista Jorge Luis Preciado Rodríguez, otro de los aspirantes, reportó en un mes la compra de 10 anuncios para sus redes por 5 mil 588 pesos; también desde el perfil de José Jaime Enríquez Félix, exdirigente del PRD en el Estado de México y otro de los competidores, se pagó un máximo de 100 pesos por un anuncio .

La Biblioteca de anuncios de Facebook e Instagram muestra que hasta el momento los aspirantes que no han invertido en promocionarse en sus perfiles son: Israel Rivas Bastidas, vocero del Movimiento Nacional por la Salud Papás de Niños con Cáncer; Sergio Ibán Torres, representante de la Red Nacional de Asociaciones policiales; el Diputado panista Ignacio Loyola Vera y la Senadora priista Beatriz Paredes Rangel, quien si bien no reportó anuncios en sus páginas oficiales, recibe promoción de al menos una cuenta llamada “Apoyo Beatriz Paredes”, que fue creada en julio de este año y pagó hasta 100 pesos por un mensaje.

