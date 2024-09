SpaceX lanza misión de rescate para 2 astronautas varados en EEI; regresarán en 2025

Por Marcia Dunn

Florida, 28 de septiembre (AP).— SpaceX lanzó el sábado una misión de rescate para los dos astronautas varados en la Estación Espacial Internacional, enviando una tripulación reducida para traerlos a casa, pero no hasta el próximo año.

La cápsula se puso en órbita para traer de regreso a los pilotos de pruebas cuyas naves espaciales Boeing regresaron vacías a la Tierra a principios de este mes por motivos de seguridad. El cambio de viaje dejó en manos de Nick Hague de la NASA y Alexander Gorbunov de Rusia las operaciones para recuperar a Butch Wilmore y Suni Williams.

Dado que la NASA rota las tripulaciones de la Estación Espacial aproximadamente cada seis meses, este vuelo recién lanzado con dos asientos vacíos reservados para Wilmore y Williams no regresará hasta finales de febrero. Los funcionarios dijeron que no había manera de traerlos de regreso antes en un vehículo de SpaceX sin interrumpir otras misiones programadas.

Go #Crew9 ! A @SpaceX Dragon spacecraft is on its way to the @Space_Station following today's launch from Cape Canaveral Space Force Station in Florida. The new crew arrives at the orbiting lab Sunday, Sept. 29, for a five-month science mission: https://t.co/MGfQEm00Fd pic.twitter.com/sHtbOBEjlE

Para cuando regresen, la pareja habrá pasado más de ocho meses en el espacio. Esperaban estar fuera apenas una semana cuando se inscribieron en el primer vuelo de astronautas de Boeing que se lanzó en junio.

Al final, la NASA decidió que el Starliner de Boeing presentaba demasiados riesgos después que su viaje al complejo orbital se vio acuciado por una serie de problemas con los propulsores y fugas de helio. La agencia espacial retiró a dos astronautas de su lanzamiento de SpaceX para dejarles su sitio a Wilmore y Williams en la etapa de regreso.

Desde entonces, Williams fue ascendido a comandante de la Estación Espacial, que pronto recuperará su población normal de siete personas. Una vez que Hague y Gorbunov lleguen este fin de semana, cuatro astronautas que vivían ahí desde marzo podrán salir en su propia cápsula de SpaceX. Su vuelta a casa se retrasó un mes debido a los problemas con el Starliner.

LIVE: Following today's successful launch of #Crew9 to the International @Space_Station , experts from NASA and @SpaceX discuss the mission and take questions from the media. https://t.co/fPPKVu8XeN

Hague señaló antes del despegue que el cambio es la constante en los vuelos espaciales tripulados.

“Siempre hay algo que está cambiando. Quizás esta vez haya sido un poco más visible para el público”, dijo.

Hague asumió el puesto de comandante de la misión de rescate debido a su experiencia y manejo de una emergencia de lanzamiento hace seis años. El cohete ruso falló poco después del despegue y la cápsula que lo transportaba a él y a un cosmonauta se catapultó de forma segura.

All aboard!

The #Crew9 crew have now boarded the @SpaceX Dragon spacecraft in preparation for their 1:17pm ET launch to the @Space_Station later today.

Follow along with all of the latest mission milestones: https://t.co/PlIQZaIX48 pic.twitter.com/j1FBoa0HGY

— NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) September 28, 2024