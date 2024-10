El Presidente Biden vota de forma anticipada en Delaware; critica mitin de Trump

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) – El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha votado este lunes de forma anticipada en las elecciones presidenciales estadounidenses, que se celebrarán el próximo martes 5 de noviembre y en las que su Vicepresidenta, Kamala Harris, se enfrenta al expresidente Donald Trump, que aspira a retornar a la Casa Blanca cuatro años después.

El mandatario estadounidense ha llegado esta mañana (hora local) a un colegio electoral de la ciudad de New Castle, en el estado de Delawere. Rodeado de un séquito de asesores, Biden ha guardado fila durante unos 40 minutos hasta que le ha llegado su turno para acceder a la cabina de votación, según ha detallado la propia Casa Blanca.

President Biden in line to vote early in Delaware. pic.twitter.com/gyt6Zi8UFQ

— CSPAN (@cspan) October 28, 2024