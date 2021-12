Norman Reedus podría ser fichado por Marvel para interpretar al nuevo Ghost Rider

Por Aida Cortés

Saltillo, 28 de diciembre (Vanguardia).- Luego del reciente éxito de Spider-Man, el Universo Cinematográfico de Marvel logró consolidarse en el corazón de todos sus fanáticos, por ello continúa expandiéndose hacia personajes inesperados. Uno de ellos es Ghost Rider, quien podría llegar a la pantalla grande en los próximos años interpretado nada más y nada menos que por Norman Reedus.

El rumor llegó a través del reconocido Charles Murphy, quien aseguró que ejecutivos de Disney estaban buscando a quien personificara al “conductor del infierno”. Fue así, que los fanáticos comenzaron a sugerir algunos actores para dar vida al próximo Ghost Rider, entre ellos Norman Reedus, conocido por interpretar a Daryl Dixon en The Walking Dead. Lo que nunca imaginaron fue que el actor reaccionara con algunos likes sobre la supuesta teoría, de inmediato encendió las alarmas dando esperanza a los fans para verlo como el nuevo “Jinete del Infierno”.

Aunque Johnny Blaze es el Ghost Rider más famoso, no es el único, cabe señalar que hay 15 versiones distintas, y todas ellas están situadas en distintos tiempos. Las historias sobre el icónico personaje son muchas y es muy probable que Marvel Studios pueda traerlo de vuelta.

¿Qué sabemos sobre las distintas versiones de Ghost Rider? Aquí te contamos sobre algunos de ellos:

CALEB

Situado en el siglo XIX, cuenta la historia de Caleb un antiguo esclavo y su amigo un soldado confederado (Travis Parham) quienes juntos comienzan a castigar a todas las personas que habían estado involucradas en el asesinato de la familia de Caleb, quien murió y regresó del inframundo como Ghost Rider.

MICHAEL BADILINO

Cuando era niño, Michael sufrió una terrible tragedia. Su padre fue atacado por el Ghost Rider de Johnny Blaze (quien estaba controlado por una entidad malvada en ese momento). Esté se volvió loco después del ataque y mató a su esposa, a su hija ya él mismo, dejando al pequeño Michael solo. Después de esa tragedia, Michael creció prometió vengarse del Ghost Rider. Cuando se convierte en adulto, Badilino llega a un acuerdo con Mephisto para convertirse en una criatura similar a Ghost Rider conocida como Vengeance.

She's like no other Ghost Rider you've ever seen. 🔥 'Spirits of Vengeance: Spirit Rider' #1 is on sale now! pic.twitter.com/0Wo9ZbnGto

CARTER SLADE

Johnny Blaze no fue el primer Ghost Rider. Ese honor en realidad va para Carter Slade, un personaje creado en los años 60. La historia tiene lugar en el siglo XIX, Slade era un joven que viajaba de Ohio a Montana para ser maestro. Durante su viaje, notó una banda de hombres blancos vestidos como nativos americanos atacando a un grupo de personas. Carter fue a confrontarlos, pero recibió un disparo. Afortunadamente, fue rescatado por un grupo real de nativos americanos, ahí resucitó y el medico nativo le notificó que había sido enviado de regreso por el Gran Espíritu para combatir la injusticia y proteger a los débiles.

If we ever do get more Marvel collabs, the only marvel character that I would want would be Carter Slade pic.twitter.com/XzyNOXu8um

— YEETusgafetus (@yeetusgafetus) July 26, 2021