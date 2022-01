El tenista Daniil Medvédev ataca a arbitro en Abierto de Australia: “¿Eres estúpido?”

Moscú, 29 de enero (RT).- El tenista ruso Daniil Medvédev protagonizó un ataque de ira contra el juez de silla del partido de semifinales del Abierto de Australia en el que venció al griego Stefanos Tsitsipas.

Al parecer, el ruso explotó por los supuestos constantes comentarios por parte del padre de su contrincante, durante la disputa de varios puntos.

“¿Estás loco? ¿Estás loco? ¿Para qué? ¿Su padre puede hablar de cada punto? ¿Eres estúpido?”, gritó Medvedev al árbitro. “Oh, Dios mío. Dios mío, eres tan malo, hombre”, expresó el tenista durante el partido.

Daniil Medvedev outburst in the second set asking the umpire Jaume Campistol to penalise Tsitsipas for taking lessons from his father. You a cat? Are you stupid? Some harsh words from Medvedev to the umpire… pic.twitter.com/oqCKR8vVyu

