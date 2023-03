AMLO pide a la FGR, de probada ineficiencia, garantizar justicia a tragedia migrante

Las tensiones entre autoridades y migrantes se agudizaron este mes en Ciudad Juárez, donde los albergues están llenos de personas que esperan pedir asilo en Estados Unidos. Hace poco más de dos semanas un grupo mayoritariamente de venezolanos alentado por falsos rumores de que podría pasar libremente intentó cruzar por el puente fronterizo y fue bloqueado por las autoridades estadounidenses.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 29 de marzo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador demandó esta mañana a la Fiscalía General de la República (FGR) que no deje en la impunidad la tragedia en la que murieron 38 migrantes (la cifra actualizada) en una estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El problema con la exigencia del Presidente es que la dependencia, cuyo titular es Alejandro Gertz Manero, ha probado su alta ineficiencia en estos años. Casos emblemáticos se le han caído de las manos e investigaciones que generaron enormes expectativas han concluido en bolas de humo. El recuento de la Fiscalía es desalentador.

Aún así, López Obrador aseguró que no se ocultará nada y no se protegerá a quienes actuaron con dolo o con ineficiencia y provocaron esta tragedia. Anunció una conferencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para abundar en detalles de su propia investigación, porque hay todavía muchas dudas; las autoridades de migración dijeron haber liberado a 15 mujeres cuando se declaró el incendio, pero no han explicado por qué no se liberó a ningún hombre.

El Papa Francisco ofreció una oración en su audiencia general del miércoles, poco después de que se dieran a conocer imágenes de un video de seguridad donde se muestra a migrantes, que al parecer temían ser trasladados, colocando colchonetas de espuma contra las barras de su celda y prendiéndoles fuego.

En el video, más tarde confirmado por el Gobierno, dos personas vestidas de guardias entran corriendo en la escena y al menos un migrante aparece junto a la puerta de metal al otro lado. Pero los guardias no parecen hacer ningún esfuerzo por abrir las puertas de las celdas y en su lugar huyen mientras las nubes de humo llenan la instalación en cuestión de segundos.

“Antes que nada, quiero expresar mis condolencias a los familiares, a los habitantes de los países de donde son originarios los migrantes que lamentablemente perdieron la vida en este incendio en Ciudad Juárez. Mi más profundo pésame a familiares, a nuestros hermanos venezolanos, guatemaltecos, salvadoreños, ecuatorianos, colombianos y a los gobiernos de estos países. Informarles que se están haciendo todas las investigaciones para conocer lo que realmente sucedió. Hay versiones”, dijo hoy el Presidente de México.

“Ya tenemos una información preliminar, pero queremos tener todos los elementos para informar. Si es posible, hoy mismo informar sobre lo que sucedió en la versión del Gobierno que represento. Sin embargo, estoy solicitando a la Fiscalía General de la República, que como es su deber y su facultad, continúe con la investigación judicial para que se emita una resolución, se actúe, se finquen responsabilidades, y que no haya impunidad, que se aclare bien quiénes fueron los responsables, y que se finquen de manera específica las responsabilidades, y se castigue de conformidad con la Ley a quienes hayan causado esta dolorosa tragedia”, agregó.

Al inicio de su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano insistió en que se dará a conocer toda la información sobre los hechos que se registraron el lunes pasado por la noche en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), ubicadas en la ciudad fronteriza.

“De ninguna manera vamos a ocultar los hechos. No vamos nosotros de ninguna manera a actuar en forma injusta ante esto que es tan doloroso, tan triste para nosotros. […] La Secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, ya va a dar un informe en una conferencia de prensa aquí con ustedes”, adelantó.

El Jefe del Ejecutivo federal afirmó que la FGR también va a actuar en su momento; así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien “está haciendo su trabajo de manera independiente, de forma autónoma”.

“No hay ningún propósito de ocultar los hechos, ningún propósito de proteger a nadie. No se permite en nuestro Gobierno la violación de derechos humanos, ni se permite la impunidad”, sostuvo desde Palacio Nacional.

Cuando se le preguntó sobre las versiones de la tragedia, Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a esperar a que más tarde Rosa Icela Rodríguez presente el informe.

“Vamos a tener toda la información. Hoy se les va a entregar, se va a hacer una rueda de prensa, y ahora pues lo más triste es transmitir este pesar y cuidar que los heridos graves sean atendidos, salvar vidas”, añadió.

Frente a las y los representantes de los medios de comunicación, el político tabasqueño destacó la importancia de conocer realmente lo que sucedió. “Hay versiones y existe para eso la Fiscalía que es autónoma y va a llevar a cabo la investigación”, reiteró.