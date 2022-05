“Si no te gusta una serie, no la veas”: George Martin responde a críticas de GOT

El último ejemplo de hasta qué punto está cansado del debate en torno a su obra y milagros se ha producido con motivo del Festival Literario de Santa Fe (EU).

Por Álvaro Piqueras

Ciudad de México, 29 de mayo (AS México).- A George R.R. Martin (73) se le nota que está harto. El autor de la serie de novelas fantásticas Canción de Hielo y Fuego está sometido a una enorme presión dada su incapacidad de concluir la saga literaria y muestra cada vez con más frecuencia el hastío que siente al sufrir el escarnio público de sus seguidores, que tampoco le perdonan que la adaptación televisiva, Juego de Tronos, se haya desviado de algunas tramas originales o que su final no haya cumplido con las expectativas.

El último ejemplo de hasta qué punto está cansado del debate en torno a su obra y milagros se ha producido con motivo del Festival Literario de Santa Fe (EU) en el que el escritor ha concedido una entrevista a The Independent con ciertas dosis de amargura. Y es que no entiende la beligerancia de los fans a los que les lanza un mensaje.

“No entiendo cómo la gente puede llegar a odiar tanto algo que antes amaba. ¡Si no te gusta una serie, no la veas! ¿Cómo se ha vuelto todo tan tóxico?”, asegura el autor, que pone como ejemplo también lo que está sucediendo con la próxima serie de Amazon basada en El señor de los anillos. “Aún no se ha estrenado [se emitirá en Amazon en septiembre], pero si sigues lo que ocurre en Internet, la controversia al respecto es como la Segunda Guerra Mundial. Se están lanzando bombas atómicas unos a otros”, afirma incrédulo sobre el enfado de los fans por cualquier desviación con respecto al material original.

“Antes, si eras un fan de Star Trek, te gustaba Star Trek. Ahora parece que la mitad de la gente que se llama a sí misma fan de Star Trek odia Star Trek, y los fans de Star Wars odian Star Wars, y los fans de Tolkien odian The Rings of Power. ¿Qué demonios? Ahora quizá sea porque está cambiando, pero como escritor te volverías loco si no lo cambiaras de alguna manera. Quieres contar nuevas historias, no contar las mismas historias una y otra vez”, zanja el escritor al respecto.

“No suelo ser considerado uno de los escritores más rápidos del mundo”, asegura Martin volviendo de nuevo sobre su principal caballo de batalla en estos momentos. Y es que Vientos de Invierno, la continuación de Danza de dragones, lleva en producción más de una década por lo que no es de extrañar que muchos fans también compartan el desencanto del autor, aunque por diferente motivo. Y todavía le faltaría otro libro por escribir.

