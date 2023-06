AMLO asegura que en su Gobierno no habrá “año de Hidalgo”; sólo de homenaje, aclara

El Presidente explicó que “el año de Hidalgo”, en el argot de corrupción, es que en el último año de Gobierno se dedican a robar el dinero del erario antes de que culmine la administración pública.

Ciudad de México, 29 de junio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que en su Gobierno no habrá un “año de Hidalgo”, el cual se refiere a que en el último año de las administraciones públicas, funcionarias y funcionarios aprovechen para robar más, antes de ser sucedidos en el Gobierno.

El Presidente explicó que aunque ya está en el último año de su sexenio, no permitirá que “saqueen” o “roben”, pues “el prestigio” de su Gobierno “no se va a manchar”.

“Antes, cuando imperaba la corrupción, este último año de Gobierno, ya va a empezar, el último año se le llamaba ‘el año de Hidalgo’, indebidamente porque [Miguel] Hidalgo es el padre de nuestra Patria. Pero en el argot de la corrupción se hablaba de ‘el año de Hidalgo’, con un complemento que no puedo decir, se dedicaban a saquear, a robar, entonces no, no hay ‘año de Hidalgo’”, dijo.

Sin embargo, el mandatario señaló que sí se conmemoraría el “año de Hidalgo” como homenaje a la vida del héroe de la Independencia mexicana, como lo ha hecho su administración con otros personajes históricos como Francisco Villa, Francisco I. Madero, Benito Juárez, José María Morelos y Pavón, y Lázaro Cárdenas.

“Sí hay ‘año de Hidalgo’, pero del padre de nuestra Patria y ‘año de Juárez’, ‘año de Madero’ y ‘año de Lázaro Cárdenas’, para que nos entendamos bien”, aclaró.

Asimismo, el Presidente presentó esta mañana el caso de corrupción de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), el cual se dio en su Gobierno, y que acumula irregularidades presupuestarias que ascienden a nueve mil 500 millones de pesos.

¿El presidente @lopezobrador_ da la cara por un fraude? Pues más o menos, porque después de enterarse del fraude a Segalmex (el “único” en su administración), aunque dice que le dolió mucho, vuelve a justificar a Ignacio Ovalle quien dice se confió al contratar a “gente con… pic.twitter.com/ipMMRRMRwM — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) June 29, 2023

“No se permite la corrupción y la impunidad, y así este caso [Selgamex] que lo vamos a llevar hasta sus últimas consecuencias porque el prestigio de este Gobierno no se va a manchar”, aseguró.

El Gobierno federal presentó un informe sobre el caso de corrupción en Segalmex, el cual acumula irregularidades presupuestarias que ascienden a nueve mil 500 millones de pesos, 100 denuncias en la Fiscalía General de la República (FGR) contra 87 personas, la obtención de 49 órdenes de aprehensión, 26 personas detenidas y 19 vinculadas a proceso por la comisión de diversos delitos.

“Vamos a informar hoy sobre el fraude en Segalmex. Es un hecho muy lamentable. Es el caso de corrupción más escandaloso y considero que el único que hemos enfrentado durante nuestro Gobierno”, dijo López Obrador.

“No queremos que quede ninguna mancha porque este Gobierno no permite, no tolera ni la corrupción, ni la impunidad. Somos distintos. No pertenecemos a los neoliberales o neoporfiristas, cuyo distintivo principal ha sido la corrupción. No queremos que esto se quede sin ser aclarado completamente. Nos dolió mucho este fraude”, aseguró el mandatario.

“Me dolió porque se trata de un sistema que creamos para establecer los precios de garantía o restablecer precios de garantía que se crearon durante el Gobierno del General [Lázaro] Cárdenas y luego se eliminaron durante el periodo neoliberal, pero son precios de garantía para pagar bien a los productores del campo, sobre todo los productores de maíz, de frijol, de arroz, de leche”, precisó.

A lo largo de su intervención, justificó el cuestionado y criticado papel de Ignacio Ovalle Fernández, quien fue titular de Segalmex mientras se llevó a cabo este desfalco multimillonario.