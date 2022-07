Beyoncé es acusada de plagio por el tema “Get Along With You” de su nuevo disco

La artista Kelis, conocida por su popular canción “Milkshake”, acusó a Beyoncé de plagio por usar un fragmento en una de sus canciones del nuevo álbum, “Renaissance”.

Por Pilar del Castillo

Los Ángeles, 29 de julio (LaOpinión).- A solo unas horas de haber lanzado su nuevo material discográfico, “Renaissance”, Beyoncé ya enfrenta su primera polémica. Y es que la cantante Kelis señaló uno de sus temas fue plagiado en el nuevo álbum de la famosa.

De acuerdo con la también compositora, su canción “Get Along With You”, producida por The Neptunes (Pharrell Williams y Chad Hugo), fue sampleada en un tema de “Queen B” llamado “Energy”.

La fuerte acusación se dio a través de redes sociales, específicamente en una publicación en la que se le felicitaba por su “colaboración” con Beyoncé: “No es una colaboración, es un robo (…) Mi mente también está volada porque el nivel de falta de respeto y total ignorancia de las tres partes involucradas es asombroso“, comentó.

La famosa hace alusión a los créditos que son otorgados en el tema “Energy”, pues según la fuente de la página de la lista RENAISSANCE de Apple Music, los únicos mencionados como co-escritores de “Energy”, son Williams y Hugo.

“Escuché sobre esto de la misma manera que todos los demás. Nada es lo que parece, algunas de las personas en este negocio no tienen alma ni integridad y tienen a todos engañado”, añadió.

A pesar del revuelo que han causado dichas acusaciones, Beyoncé se ha mantenido con bajo perfil en redes sociales mientras que sus fanáticos se han deshecho en halagos por el lanzamiento de su nuevo álbum.

