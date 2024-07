ENTREVISTA¬ Ir por capos es mediático, eso no cambiará con Trump ni Kamala: Hackbarth

Ciudad de México, 29 de julio (SinEmbargo).- La estrategia del Gobierno de Estados Unidos de detener a los grandes capos de la droga como a Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, responde a un fin mediático que seguirá sin importar quién llegue a la Casa Blanca, ya sea la demócrata Kamala Harris o el republicano Donald Trump, afirmó el periodista Kurt Hackbarth.

En entrevista en el programa de “Los Periodistas” que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Hackbarth señaló que con la aprehensión de “El Mayo”, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) buscaba dar un golpe en contra del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador y lo consiguieron.

“En general este estrategia de ir contra los capos es mediática porque no ataca las causas dentro de los Estados Unidos de consumo, ni en México en términos de ir a las causas que crea situaciones donde pues el crimen organizado puede tener muchos reclutas. Es interesante que cuando hay un Gobierno en México que sí quiere atacar las causas, ¿qué dice la prensa internacional? ‘hay abrazos, no balazos’, cuando realmente este no es una política literal ellos querían literalizar la política como si pues estuvieran dando abrazos físicos, sino lo usan para descalificar toda una manera de acercarse al asunto a través de políticas sociales, que atacan la delincuencia desde la deserción escolar, hasta el rompimiento del tejido social en tantas comunidades”.