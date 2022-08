AMLO: Sí, García Luna era brazo derecho de Calderón; lo que dice Sarkozy no es nuevo

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que “lo que avergüenza y duele” del documental de Netflix sobre el caso Florence Cassez es que “nos proyecten como un país que tortura”, y luego defendió su Gobierno y agregó una frase a la que recurre desde que era líder social: “no somos iguales”.

El expresidente francés Nicolas Sarkozy dice en el documental que su Gobierno tenía información de que Genaro García Luna, el poderosísimo Secretario de Seguridad Pública durante el Gobierno Felipe Calderón, era “más poderoso que el Presidente” y que no era una persona muy buena.

“Teníamos suficiente información para establecer que el señor Luna, del que no hablaré porque está en la cárcel en los Estados Unidos, así que no necesito decir más, pero sabíamos que no era una persona muy buena”, se le escucha decir a Sarkozy en el último episodio de la serie documental. “Sabíamos que, en este caso en particular, el Presidente no podía tomar decisiones sin su Ministro. Y que su Ministro era, en este caso particular, más poderoso que el Presidente”, señaló el exmandatario francés.