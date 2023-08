El triunfo de la alianza opositora es lo peor que podría pasar a México, dice Dante

Las tensiones en Movimiento Ciudadano (MC) continúan en medio del avance del proceso electoral rumbo al 2024, año en el que competirá solo por la Presidencia de México.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).- Dante Delgado Rannauro, dirigente de Movimiento Ciudadano (MC), aseguró la mañana de este martes que “un hipotético triunfo” de la alianza opositora -conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD)- “sería lo peor que le podría pasar a México”.

“La alianza del PRIAN es una medida desesperada para recuperar el poder. Tres de cada cuatro personas en este país rechazan su alianza. El PRI es la marca con mayor rechazo y la alianza se convirtió en su única oportunidad de sobrevivir. El PAN tuvo su oportunidad, ya gobernó y lo hizo mal. Para dos de cada tres mexicanos, un hipotético triunfo de esta alianza sería lo peor que le podría pasar a México“, dijo.

Hoy, Delgado Rannauro publicó su segunda carta abierta a las y los mexicanos. En ella, se pronuncia sobre el papel de MC en la vida política del país y en el proceso electoral que se va a llevar a cabo en 2024, año en que se disputará la Presidencia de México.

Las palabras del líder emecista llegan cuando su partido atraviesa por una fuerte crisis, derivada de las diferencias entre sus principales liderazgos sobre la forma en que deberían competir en la elección presidencial del próximo año.

Segunda carta abierta a las y los mexicanos.

El 2024 nos va a poner a prueba a todos. pic.twitter.com/8exiwEdMCR — Dante Delgado (@DanteDelgado) August 29, 2023

Mientras una parte considera que Movimiento Ciudadano debería aceptar las reiteradas invitaciones de la oposición para sumarse al juego del Frente Amplio por México, otra cree que tiene mayores posibilidades si compite solo.

“La elección del 2024 no se trata de elegir entre las dos alianzas que representan pasado. No se puede impulsar un cambio real recorriendo el mismo camino, con los mismos partidos y con los mismos personajes que ya le fallaron al país una y otra vez”, afirmó este día Dante Delgado.

En la misiva titulada “El 2024 nos va a poner a prueba a todos”, recordó que hace más de dos años sostuvo “que el país tenía derecho a una alternativa que planteara soluciones a los problemas del presente, pensando en futuro”.

“También dije que México no estaba obligado a decidir entre los que le fallaron a los mexicanos y los que prometieron cambiar la historia, sólo para repetirla. Sigo convencido de esto”, insistió el Senador.

Hace más de dos años dije que el país tenía derecho a una alternativa que planteara soluciones a los problemas del presente, pensando en futuro. — Dante Delgado (@DanteDelgado) August 29, 2023

Por ello, advirtió que “el 2024 nos va a poner a prueba a todos”. “Les aseguro que este Movimiento no va a traicionar a México. No vamos a traicionar nuestros principios. No vamos a traicionar nuestra palabra. No existe una sola razón para sumarnos a una alianza de impresentables y condenada al fracaso”, subrayó.

“Movimiento Ciudadano es la única alternativa de futuro, por eso estamos entre los ataques del PRIAN y los juegos perversos del Presidente. No nos preocupa, porque nuestra única responsabilidad es con México”, señaló el dirigente del partido naranja.