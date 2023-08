Alfaro se aferra al PRIAN y Dante lanza reto: si MC no saca más que ellos, me retiro

En un comunicado conjunto, más de 80 políticos de Jalisco refrendaron su apoyo al Gobernador Enrique Alfaro, quien domina los cuadros locales del estado con mayor votación para Movimiento Ciudadano. Ante ello, analistas ven urgencia para que el partido de Dante Delgado defina su postura rumbo al 2024 bajo el riesgo de quedar incluso sin registro si se espera a diciembre, como ha mencionado el dirigente nacional.

Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).— Mientras los bloques de oposición y del oficialismo empiezan a cerrar sus procesos internos para definir a su candidato presidencial, Movimiento Ciudadano —el partido político que se autodenomina la “tercera vía”— se aproxima a la contienda del 2024 con una fractura entre su líder máximo Dante Delgado y el Gobernador Enrique Alfaro, quien domina los cuadros de Jalisco, el bastión emecista.

Cuando llegó al partido, Alfaro, hijo del exrector de la Universidad de Guadalajara era el joven político “diferente” que prometía cambiar la arena de juego en Jalisco. Y si bien le tomó dos intentos para lograr la gubernatura del estado, afianzó sus lazos en el estado emecista al grado que ahora es el motivo de ruptura al interior de Movimiento Ciudadano.

La pugna entre la dirigencia nacional y los cuadros de Jalisco —el estado con mayor militancia y votación emecista— se marcó de forma definitiva este miércoles, después de que más de 80 políticos locales y federales —incluido Clemente Castañeda, “delfín” de Alfaro— firmaran un desplegado a favor de la postura y gestión del Gobernador.

Esta misma tarde, Dante Delgado le dijo al periodista Joaquín López Dóriga, en entrevista, que Enrique Alfaro decidió irse pero que no puede renunciar porque ni siquiera es miembro, y luego lanzó un reto: “Vamos a hacer un compromiso hoy y lo hacemos fuerte: si Movimiento Ciudadano no saca más votos que los partidos tradicionales, me retiro de la política. Pero nosotros no vamos a cancelar la posibilidad de dejarle a las nuevas generaciones un proyecto que le dé sentido y rumbo de grandeza a México”.

El analista Enrique Toussaint indicó que este despliegue no sólo demuestra el control que tiene Alfaro sobre Movimiento Ciudadano en Jalisco, sino ejerce una fuerte presión contra la presidencia nacional del partido para definir su rumbo de cara a 2024.

“Lo que está haciendo Alfaro es presionar para que Dante Delgado enseñe sus cartas, es como un mensaje el decirle: ‘¿qué quieres hacer?’”, señaló. “Este es el mensaje de Alfaro, que pesa mucho en el contexto de Movimiento Ciudadano y por lo tanto quiere saber cuál es el rumbo del partido. No creo ni siquiera que tenga que ver a corto plazo sobre si apoyarán o no a Xóchitl Gálvez, yo creo que ese debate en este momento no está sobre la mesa.”

Uno de los firmantes incluso fue Pablo Lemus, Alcalde de Guadalajara y la apuesta de Dante Delgado para la sucesión estatal en Jalisco. SinEmbargo buscó al Presidente Municipal para conocer más sobre su respaldo a Alfaro, pero se negó a dar declaraciones.

Lemus, uno de los posibles candidatos para la sucesión en tierras tapatías, describió la influencia de Alfaro en declaraciones a medios este miércoles como: “el principal pilar de Movimiento Ciudadano en Jalisco y uno de los principales baluartes a nivel nacional”.

Si hay algo que ha quedado demostrado en @MovCiudadanoMX a lo largo de los años, es que la fuerza de la unidad y el trabajo en equipo son claves para consolidar un proyecto ciudadano y tener buenos gobiernos. pic.twitter.com/0FSXnuLBVZ — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) August 23, 2023

“A Enrique Alfaro lo necesitamos en las decisiones del (20)24, necesitamos mantenernos unidos. La fórmula del triunfo para el 24 es trabajar en equipo (…) Enrique Alfaro construyó este movimiento en nuestro estado y para mí, además de ser un extraordinario amigo, es una persona que tiene una visión política del estado y del país que nos sirve mucho en la construcción de la elección de 2024 y en la construcción del Gobierno para el siguiente sexenio”, dijo el político.

Sumado a esto, este jueves el mandatario estatal publicó una fotografía en la cual posa con Xóchitl Gálvez, quien apuntala las encuestas para ser candidata del Frente Amplio por México.

Me dio mucho gusto recibir a mi amiga @XochitlGalvez, una mujer valiente por la que tengo un gran respeto. Como gobernador del estado dialogar con las personas que definirán el futuro de México, conocer su visión y exponerles la situación de nuestro estado siempre será un… pic.twitter.com/3PQttN6RRk — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) August 24, 2023

El historiador Roberto Castelán coincidió en que tanto Alfaro como Delgado están en un “forcejeo” para demostrar fuerza y que en Jalisco existe un líder que está en contra de las directrices que se han tomado desde Ciudad de México.

“Es una crisis, porque [si hay una ruptura con Jalisco] está perdiendo un porcentaje muy importante no solamente de votos, sino de lo que puede significar la fuerza política tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados”, expuso el doctor en Historia. “Si hay realmente una ruptura institucional seria, formal, entre Jalisco y Movimiento Ciudadano no va a beneficiar a nadie, tendría que haber forzosamente una negociación y ahí creo que hay personas como Clemente Castañeda o el mismo Jorge Álvarez Máynez que podrían ser el engranaje de esta negociación”.

“No creo que Dante Delgado se vaya a quedar sólo, pero sí tiene que tener una muy buena estrategia para no terminar en la soledad del poder”.

RUPTURA INTERIOR SACUDE A MC

Las tensiones entre el dirigente nacional del MC y el Gobernador jalisciense se agudizaron en julio, cuando Alfaro insistió a su partido que debería de aliarse con el bloque PAN-PRI-PRD para las elecciones de 2024, al considerar que no había un liderazgo fuerte del movimiento naranja para contender por su cuenta para la Presidencia de la República.

La respuesta de Delgado fue contundente: MC tendría candidato propio, así tuviera que postularse él mismo.

Este martes, ante la difusión del desplegado, Delgado dio a entender que se trataba sólo de una “rebelión de papel” de la cual algunos de sus firmantes desconocían siquiera haber sido incluidos.

“No he dejado de recibir mensajes de liderazgos y actores políticos de nuestro Movimiento en Jalisco. Resulta que, al más puro estilo de la vieja política, se publicó un desplegado con sus firmas sin haberlos enterado del contenido del mismo“, dijo el dirigente nacional de MC a través de su cuenta en la red social X, anteriormente conocida como Twitter.

No he dejado de recibir mensajes de liderazgos y actores políticos de nuestro Movimiento en Jalisco. Resulta que, al más puro estilo de la vieja política, se publicó un desplegado con sus firmas sin haberlos enterado del contenido del mismo. — Dante Delgado (@DanteDelgado) August 24, 2023

¿QUÉ QUEDA DE MC SIN JALISCO?

Jalisco fue el primer estado en ser gobernado por Movimiento Ciudadano. Enrique Alfaro, quien para entonces se había desempeñado como Presidente Municipal de Tlajomulco de Zúñiga por el PRD y PT, tuvo su primer intento a la gubernatura cuando se postuló como candidato de MC en el 2012.

Perdió ante el priista Aristóteles Sandoval, pero buscó y obtuvo la revancha seis años después.

Como tapatío de nacimiento, Alfaro afianzó desde joven sus lazos con liderazgos estudiantiles de la Universidad de Guadalajara y posteriormente en el perredismo y priismo local, hasta su incorporación a Movimiento Ciudadano en 2014.

Tras las elecciones de 2023 en Estado de México y Coahuila, MC desplazó al PRI como la tercera fuerza política en el país sin siquiera postular un candidato propio para dichas gubernaturas, al alcanzar una población gobernada 14 millones 132 mil 593 personas entre el estado del Occidente-Centro y Nuevo León, donde gobierna Samuel García. De este grupo, casi dos terceras partes corresponden a jaliscienses.

Y es que, además de tener el 59.07 por ciento de la población gobernada por MC, Jalisco aportó tres de cada 10 votos que recibió el partido naranja a nivel nacional en las elecciones federales de 2018, y el 28 por ciento de los votos registrados para diputaciones federales tres años después.

En cambio, si bien en Nuevo León Samuel García brincó a la gubernatura con 700 mil 352 votos, el 36.68 por ciento de la participación electoral local en el 2021, en el Congreso neoloense Movimiento Ciudadano no tiene la fuerza política que tiene en Jalisco, al grado que los bloques de Acción Nacional y del PRI han sido los principales enemigos para la gestión del Ejecutivo estatal.

Esto generó un contexto local distinto en el cual la dirigencia estatal se alineó con Delgado. “Con la realidad política que vivimos en Nuevo León, creo que confirmamos esta visión que tiene el dirigente nacional de ‘con el PRI ni a la esquina’”, dijo a SinEmbargo la Diputada local Sandra Pámanes.

“Tenemos visiones diferentes [con MC Jalisco], que no necesariamente son encontradas, pero sí es una postura en la que construir un proyecto desde Movimiento Ciudadano que nos lleve a tratar de hacer un mejor trabajo desde nuestra postura individual sería lo más adecuado”.

MC SE AFERRA A COMPETIR SOLO

Aunque en encuestas se han posicionado a políticos como el Alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, los gobernadores de Nuevo León, Samuel García, y de Jalisco, Enrique Alfaro, como virtuales candidatos de MC, los tres se han bajado de la contienda en declaraciones públicas.

Alfaro insiste en que el partido debería de buscar la unión con el Frente Amplio por México, Colosio ha mostrado su interés en reelegirse en la Presidencia Municipal, y García ha reiterado que sus miras están en el 2030.

Y el Senador Clemente Castañeda, exdirigente nacional del partido, se perfila como el “delfín” de Alfaro para ocupar el Gobierno de Jalisco, lejos de Palacio Nacional.

Dante Delgado ha anunciado en numerosas ocasiones que con el PRI-PAN-PRD no iría “ni a la esquina”, e incluso se autopromocionó como un posible candidato presidencial de Movimiento Ciudadano en el 2024 si no surge otro liderazgo al interior del partido, pero dejó como plazo para esta definición hasta diciembre del año en curso.

Su explicación es que cuando lo hizo obtuvo los peores números en su corta vida de existencia del partido. Al aliarse con PAN y el PRD para respaldar a Ricardo Anaya en las elecciones presidenciales de 2018, Movimiento Ciudadano obtuvo un millón 10 mil 734 de votos; a comparación de seis años cuando se unió a la alianza que postuló a Andrés Manuel López Obrador, cuando obtuvo 2 millones 128 mil 671.

Incluso, en las elecciones intermedias de 2021 obtuvo más votos en solitario que con el PAN y PRD, al alcanzar 3 millones 430 mil 507 sufragios.

En cambio, el bloque de Morena-PVEM-PT y el del Frente Amplio por México tendrán listos a sus candidatos presidenciales para la primera semana de septiembre.

“Si él [Delgado] se va a esperar hasta diciembre, a nadie le va importar lo que suceda con MC, a menos que él esté apostando a una ruptura en el Frente Amplio también que entre Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes, es decir PAN-PRI; o una ruptura en Morena donde también Marcelo Ebrard decida brincar ofrecerse como candidato para Movimiento Ciudadano… A menos que Delgado esté pensando en esta posibilidad, ya los dos procesos resueltos y resueltos con crisis, sólo entonces se puede ver MC como alguien que en noviembre esté en condiciones de tener un candidato fuerte y serio, pero si estamos hablando de este momento y si él decide esperarse este diciembre como se están viendo las cosas, en diciembre él no va a tener absolutamente nada que hacer”, sumó el historiador Castelán.

