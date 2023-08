Datos duros: La izquierda ha dado más votos a MC que la derecha. Hasta solo logró más

Mientras Movimiento Ciudadano se disputa ir solo o acompañado en las elecciones presidenciales de 2024, los números muestran que sus mejores votaciones las ha obtenido en solitario o con la izquierda. Esto es lo que dicen los datos.

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).– Primero como Convergencia por la Democracia, después como Convergencia y finalmente como Movimiento Ciudadano, la alianza con la izquierda es la que más votos le ha dado al partido fundado por Dante Delgado Rannauro. Sus primeros espacios en el Congreso y su sobrevivencia estuvieron afianzadas durante 12 años al amparo de este bloque, el cual, una vez que lo abandonó para sumarse a la derecha en 2018, le trajo su peor votación en unos comicios presidenciales.

Desde 2021, cuando nació la alianza PRI-PAN-PRD, la derecha mexicana ha exhortado una y otra vez a Movimiento Ciudadano a sumarse a ellos para hacer frente al avance de Morena. Una y otra vez, la respuesta de Delgado Rannauro ha sido el rechazo.

“Las actitudes políticas de Movimiento Ciudadano han sido más bien pragmáticas, (…) quieren constituirse como una nueva opción política, distinta de la derecha tradicional que en México se ha nucleado en la alianza entre el PRI y el PAN”, indicó el historiador Carlos Illades. “Pretende desarrollar una línea progresista, pero distinta de estos dos grupos [opositor y oficialista], entonces tiene coincidencias a veces con unos o con otros”.

No obstante, de cara al proceso presidencial de 2024, ha surgido un bloque dentro del propio partido naranja, encabezado por el Gobernador Enrique Alfaro y el Grupo Jalisco, que ha subido el nivel de presión contra la dirigencia naranja que encabeza Dante Delgado para sumarse al Frente Amplio por México, a la par de una embestida mediática.

La apuesta de Alfaro, como han señalado analistas, es la de preservar el poder en Jalisco con una alianza de este frente para poder frenar el avance de Morena. El reclamo desde el occidente mexicano para Dante Delgado no es menor, sobre todo porque esta entidad aportó tres de cada 10 votos que recibió el partido naranja a nivel nacional en las elecciones federales de 2018, y el 28 por ciento de los votos registrados para diputaciones federales tres años después.

Con respecto a la postura política que ha tenido MC, el doctor en Historia Carlos Illades sumó que si bien ha formado alianzas con tanto el PAN como el PRD de López Obrador en las elecciones presidenciales, sus coincidencias dependen en gran medida de las figuras políticas que las encabezan.

“En las votaciones, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, muchas veces vota al lado de Morena, según el tópico y la circunstancia”, expuso.

Dante Delgado se ha mostrado renuente a ir con el PRI-PAN-PRD porque cuando fue con estos dos últimos en 2018, los resultados no le fueron favorables. Él mismo lo consideró como “un retroceso” y “un error que no volveremos a cometer”. En ese proceso apenas si obtuvo un millón 10 mil 734 votos, cuando seis años antes alcanzó con Andrés Manuel López Obrador su mejor votación en una elección presidencial con 2 millones 128 mil 671 sufragios, de acuerdo con las cifras del cómputo final de ese proceso.

En las elecciones intermedias, en las que hay una menor participación, Movimiento Ciudadano también logró más votos que los que alcanzó de la mano del PAN y el PRD. En 2015, de acuerdo con los cómputos distritales, tuvo 2 millones 431 mil 923 votos y en 2021, ya separado de su alianza con el panismo y el perredismo, registró su mejor votación hasta ahora con 3 millones 430 mil 507 votos.

Las encuestas que se han dado a conocer esta semana confirman el recelo de Dante Delgado hacia este bloque opositor y dan cuenta de que la opción en solitario a la que han apostado le beneficiaría más. La encuesta de Reforma de este lunes reflejó que el 57 por ciento de los encuestados prefiere que Movimiento Ciudadano vaya solo, mientras que 26 por ciento opina que debería unirse al PRIAN y 17 por ciento no sabe. Es decir, una amplia mayoría ve mal que MC se una al PRIAN.

Lo cierto es que su votación se mantiene en un máximo del 14 por ciento con un tercer lugar en cada uno de los escenarios incluso en uno en el que Marcelo Ebrard dejara Morena y fuera el candidato naranja. La encuesta de Reforma señala que de ser así, el excandiller tendría un 14 por ciento de respaldos y si el abanderado emecista fuera Samuel García, quedaría en 12 por ciento. En ambos escenarios se quedaría en un tercer lugar, pero con una votación que le aseguraría el registro.

La noche de ayer, Rodrigo Galván de las Heras, director general en De las Heras Demotecnia, expuso en “Los Periodistas” que en la lógica, en la percepción parece que las alianzas suman, pero en realidad lo que ha ocurrido es que las alianzas en esta país restan.

“Cuando se han enfrentado la alianza PRI-PAN-PRD contra la alianza Morena, PT, Verde el Frente ha perdido todas menos Durango, las que han ganado es porque no van en alianza o porque van por separado en Coahuila. Dante lo entiende muy bine y dice ‘con el PRI ni a la esquina’, MC entiende que son antagónicos el PRI y el PAN; y MC y el PRI ¿Qué está buscando Dante? Dante está buscando ir con Xóchitl, que se rompa el Frente y que vayan PAN-MC con Xóchitl Gálvez”, declaró.

El Financiero también recrea el escenario donde Marcelo Ebrard se va a Movimiento Ciudadano aunque él ha descartado esa posibilidad. El resultado es que Ebrard con MC tendría entre un 13 y un 14 por ciento de la votación, detrás del oficialismo y el bloque opositor. Con Samuel García, Movimiento Ciudadano tendría 8 por ciento, según esta medición.

“La gente que vota por Movimiento Ciudadano lo preferiría ver más a la izquierda, por el papel que cubre en lugar del PRD (…) entonces quiere o pretende ocupar este espacio, jugando además al 2030”, expuso el autor de “El futuro es nuestro. Historia de la izquierda en México”.

Aunque todavía en algunas encuestas se mide el Alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, quien por meses se colocó como la mejor opción de MC, tanto él como los gobernadores de Nuevo León, Samuel García, y de Jalisco, Enrique Alfaro han descartado participar en la contienda presidencial. Alfaro insiste en que el partido debería de buscar la unión con el Frente Amplio por México, Colosio ha mostrado su interés en reelegirse en la Presidencia Municipal, y García ha reiterado que sus miras están en el 2030.

DE CONVERGENCIA A MC

Dante Delgado fundó Convergencia por la Democracia, el cual obtuvo su registro como partido el 1 de agosto de 1999 y en su primer proceso electoral optó por sumarse a la “Alianza por México”, que también integraron el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) el Partido Alianza Social (PAS) y el Partido de la Sociedad Nacionalista (PSN), entorno a la figura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en su tercera y última candidatura presidencial.

En esa ocasión, la alianza logró una votación de 6 millones 256 mil 780 votos, quedando en el tercer lugar. No obstante, de ese proceso Convergencia mantuvo su registro, una senaduría y dos diputaciones federales. El objetivo central de Convergencia, como esa misma fuerza política señaló, fue refrendar su registro legal como partido político nacional, tarea que en comicios subsecuentes se amplió a los 31 estados y a la Ciudad de México.

En los comicios federales del 2003 para renovar la Cámara de Diputados, Convergencia participó sin coaligarse con ningún partido político y obtuvo 605 mil 811 votos, que representaron el 2.33 por ciento de la votación nacional, y alcanzó cinco diputados federales con lo cual pudo constituir una bancada.

Tres años después, Convergencia cerraría filas con Andrés Manuel López Obrador —a quien abanderaron en 2000 en la candidatura de la Jefatura de Gobierno que ganó— en su primer proceso presidencial en el que el partido naranja obtuvo 3.5 millones de sufragios de una votación de 14 millones 756 mil 350 con lo cual la izquierda quedó —oficialmente— en segundo lugar en una elección sobre la cual pesan hasta la fecha las acusaciones de fraude.

Como resultado de ese proceso, Convergencia obtuvo cinco senadores y 17 diputados federales, lo cual le permitió tener en ambas cámaras su propio Grupo Parlamentario. En el proceso de 2009, esta fuerza política sólo se alió con el PT y alcanzó una votación de 854 mil 347 respaldos que le permitieron conseguir seis diputaciones federales.

Tres años después, en 2012, ya como Movimiento Ciudadano, nombre al que se cambió en julio de 2011, este partido logró 2 millones 128 mil 671 sufragios de un total de los 15 millones 848 mil 827 votos obtenidos por López Obrador en su segunda campaña presidencial. En esta elección el partido naranja obtuvo además un senador y 17 diputados. En la elección de 2015, en solitario, obtuvo 2 millones 431 mil 063 votos y 26 curules en la Cámara de Diputados.

Para 2018, su votación al ir junto al PAN y PRD con Ricardo Anaya Cortés como candidato le valió la que ha sido su peor votación en un proceso presidencial, en donde alcanzó un millón 10 mil 734 sufragios —casi los mismos que el Sol Azteca— de una votación de 12 millones 607 779 votos.

En 2021, ya separado de su alianza con el panismo y el perredismo, registró una votación de 3 millones 430 mil 507 votos, muy por encima por ejemplo del que fuera en otros tiempos la principal fuerza de izquierda: el PRD, que en ese proceso obtuvo 1 millón 792 mil 700 votos.

El crecimiento de apoyo electoral hacia Movimiento Ciudadano también se puede relacionar con la caída del perredismo, puesto que “en términos de su función política, ha ido ocupando el espacio que perdió el PRD”, apuntó el historiador.

A la par que el Sol Azteca iba perdiendo registros locales en los institutos electorales y votantes, Movimiento Ciudadano capitalizó con esta caída.

“Ese espacio, hasta en términos de lo progresivo, que en algún momento tuvo el PRD, ya incluso cuando se había separado el grupo que formó Morena o que había diferencias importantes [con Jesús Zambrano], lo ha ido ocupando Movimiento Ciudadano”, detalló Illades. “En términos del sistema político, creo que esa es la posición que trata de jugar incluso en la elección de ahora, la que viene en 2024”.

Estos números son los que han llevado una y otra vez a MC sostener que irá en solitario y no en alianza con la oposición, no obstante a medida que se acerca 2024 los reclamos para que se una a este bloque han subido de tono e incluso ya se resuenen dentro del mismo partido.

Por ello, el académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) aseguró que a Movimiento Ciudadano le puede beneficiar el no aceptar las condiciones del panorama electoral en las cuales existe una “llamada polarización”.

“Hay un electorado, que no es mayoritario pero tampoco pequeño, que no quiere estar ni con la derecha ni con Morena. Entonces, Movimiento Ciudadano puede capitalizar a ese segmento más cargado al centro, por ejemplo, ahora que ha crecido el antiobradorismo o incluso que hay obradoristas decepcionados y que no están dispuestos a votar por la derecha, es un público importante para Movimiento Ciudadano”, concluyó Illades.

