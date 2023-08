Cortés: Esperamos que Alfaro se separe de MC-México. Zambrano: Dante es un esquirol

Antes, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, pidió a Alfaro unirse al bloque opositor que competirá en 2024 como Va por México. Ayer, líderes de Movimiento Ciudadano defendieron que su proyecto está formado por hombres y mujeres que actúan por convicción y no por órdenes o consignas.



Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).– Durante su presencia en el Foro Regional “Diálogos Ciudadanos”, que se realizó en las instalaciones de la Canaco Guadalajara, Marko Cortés dijo esperar que el Gobernador Enrique Alfaro se separe de Movimiento Ciudadano (MC) y se sume al Frente Amplio Por México, mientras que Jesús Zambrano calificó de “esquirol” a Dante Delgado, dirigente nacional del partido naranja.

“México tiene prisa y nosotros no debemos perder tiempo, nosotros estamos listos para construir y por eso esta convocaría. Hacerlo de manera formal, nacional y estatalmente o hacerlo solo en lo local, pero eso significaría que [Enrique Alfaro] deje las fila de MC y se sume al Frente Amplio por México”, dijo el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN). “Lo que estaríamos esperando es que los emecistas encabezados por el propio Gobernador Enrique Alfaro se retiren definitivamente del partido de MC, se sumen a la coalición Va por México, en donde por supuesto les abriríamos espacios para construir por el bien del país y por el bien de Jalisco”, agregó.

“Si Dante se aferra a seguir jugando el papel de esquirol para ayudarle a Morena, que eso es lo que celebro, que Enrique Alfaro no esté dispuesto a jugar, hay que caminar con Enrique Alfaro”, dijo por su parte el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Antes, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, pidió a Alfaro unirse al bloque opositor que competirá en 2024 como Va por México.

Concluimos el #ForoGuadalajara, donde quedó claro que aquí sí tenemos una clara visión de lo que representa México en el mundo y la importancia de defender la democracia en la región. Qué orgullo acompañarte amiga @XochitlGalvez, ya viene el cambio de rumbo para el país. pic.twitter.com/gIAI4DRGGo — Marko Cortés (@MarkoCortes) August 25, 2023

Movimiento Ciudadano Jalisco compartió anoche un nuevo desplegado firmado por 180 integrantes del partido, quienes aseguraron que su respaldo al Gobernador Alfaro es “por convicción y no por consigna”. El documento está firmado por 75 coordinadores municipales, 29 integrantes del consejo estatal, 53 coordinadores ciudadanos, 18 titulares de secretarías de coordinación, cuatro integrantes de la comisión operativa estatal y el coordinador operativo estatal, José Manuel Romo Parra.

“Es lamentable que se piense que en este movimiento actuamos por órdenes o por consigna, aquí actuamos en libertad. Quienes difunden esa idea no han entendido que este proyecto está formado por mujeres y hombres libres que actúan por convicción, más allá de colores”, se lee en el desplegado difundido la noche de este jueves como respuesta a la declaración de Dante Delgado, quien aseguró que en el primer documento muchos de los firmantes no estuvieron de acuerdo o no sabían del contenido.

Los emecistas defendieron la gestión del Gobernador de Jalisco: “Al lado de los liderazgos que tienen un cargo de representación popular, en Jalisco somos cientos de miles de personas que todos los días estamos luchando para cambiar la historia del estado haciendo buenos gobiernos, para defender y cuidar a Jalisco. Los liderazgos que tocamos puertas, hacemos el trabajo de calle y hemos apoyado desde hace muchos años este proyecto, refrendamos nuestro compromiso y respaldo al Gobernador Enrique Alfaro”.

“Aclaramos que nuestra intención no es romper con Movimiento Ciudadano, queremos seguir, pero no en estas condiciones. Nosotras y nosotros seguiremos concentrados, haciendo trabajo en Jalisco, pero queremos que se respete a un estado que tanto le ha dado al proyecto, que se escuchen nuestras voces y que termine esta etapa de cerrazón de la dirigencia nacional”, aseguraron.

Ayer, el Gobernador de Jalisco compartió en sus redes la imagen de él con Xóchitl Gálvez, la muy segura candidata del PRIAN, que fue como picarle la cresta a Dante Delgado, quien ha dicho que no irá en alianza. Alfaro compartió la foto y en ella dijo: “Me dio mucho gusto recibir a mi amiga Xóchitl Gálvez, una mujer valiente por la que tengo un gran respeto”.

Ayer mismo, Delgado le dijo al periodista Joaquín López Dóriga, en entrevista, que Enrique Alfaro decidió irse pero que no puede renunciar porque ni siquiera es miembro, y luego lanzó un reto: “Vamos a hacer un compromiso hoy y lo hacemos fuerte: si Movimiento Ciudadano no saca más votos que los partidos tradicionales, me retiro de la política. Pero nosotros no vamos a cancelar la posibilidad de dejarle a las nuevas generaciones un proyecto que le dé sentido y rumbo de grandeza a México”.

ALFARO Y DANTE DELGADO EN DISCUSIÓN POR EL RUMBO DEL MC

El pasado 22 de agosto, Enrique Alfaro, Gobernador de Jalisco, dijo que está decepcionado de la reciente reunión de su partido Movimiento Ciudadano, debido a que se están tomando “decisiones muy graves”, de las que él no quiere ser parte.

En entrevista con medios de comunicación, Alfaro Ramírez insistió en que ya no está interesado en participar en un proyecto “que no entiende” y que toma las decisiones de manera unilateral.

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, se deslinda de Movimiento Ciudadano, "ya no tengo interés de participar en un proyecto que ya no entiendo… no quiero pelear ni disputar nada, que tengan suerte" — El Blog del Narco (@narcoblogger) August 23, 2023

“Cuando yo participé en MC, ganamos elecciones importantes e hicimos crecer la organización. Yo ya no tengo interés en participar en un proyecto que no entiendo, en donde todo se decide de manera unilateral y donde nos quieren someter a todos a la voluntad de quienes dirigen el partido a nivel nacional”, recalcó.

El mandatario estatal agregó ayer que él no ve claridad en la dirigencia nacional de MC, encabezada por el Senador Dante Delgado. Asimismo, comentó que se retirará de la política, de lo cual está más convencido después de la última reunión con la dirigencia nacional de su partido.

“No quiero pelear ni disputar nada, que ellos tomen sus decisiones y que tengan suerte”, remató.

Pese a que no lo dijo con claridad, Alfaro consideró que al no sumarse a la alianza del Frente Amplio por México, integrada por PAN, PRI y PRD, MC toma el riesgo de quedarse aislado y mandar un mensaje erróneo “de tomar decisiones en base a información poco creíble”.

Hoy arrancamos la entrega de equipos de cómputo completamente nuevos a maestras y maestros de Guadalajara, de nivel primaria, para seguir fortaleciendo el trabajo de enseñanza en las aulas con las mejores herramientas tecnológicas y de innovación. En total serán 22,488 equipos… pic.twitter.com/YTRHOLmXAC — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) August 23, 2023

Más tarde, Dante Delgado Rannauro, líder de MC, respondió a las declaraciones del Gobernador de Jalisco a través de su cuenta en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. En ese espacio, aseguró que el 2024, año en que se llevarán a cabo las elecciones presidenciales, “va a poner a prueba a todas y todos”.

“Sobre las declaraciones del Gobernador Enrique Alfaro, quiero decir que tenemos que respetar la pluralidad y, por lo tanto, su decisión personal”, escribió.

El líder emecista recordó que “el Gobernador ya se había pronunciado al respecto”, algo que respeta. Sin embargo, explicó que “el único desacuerdo que hemos tenido fue en el tema de la Universidad de Guadalajara”.

El único desacuerdo que hemos tenido fue en el tema de la Universidad de Guadalajara, no fui partidario de descalificar a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, no sé si eso generó alguna circunstancia especial, pero ese es el único punto de divergencia que ha existido. — Dante Delgado (@DanteDelgado) August 23, 2023

“No fui partidario de descalificar a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, no sé si eso generó alguna circunstancia especial, pero ese es el único punto de divergencia que ha existido”, afirmó.

Además, el dirigente de MC subrayó que “Jalisco siempre ha estado en la toma de decisiones”. Como ejemplo, expuso que “Jalisco ocupa la presidencia del Consejo Nacional y la coordinación del Grupo Parlamentario en el Senado y, a petición de Jalisco, hoy tenemos una mesa de diálogo para seguir construyendo juntos”.

“Lo que tengo claro es que Movimiento Ciudadano está por encima de decisiones personales y que, insisto, esto nos va a poner a prueba a todas y todos”, concluyó.