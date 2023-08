¿Para cuándo, la renuncia de Enrique Alfaro?

Jalisco es una enorme fosa clandestina. Jalisco es un infecto servicio forense con miles de cadáveres sin identificar. Jalisco es el estado con el más alto número de desaparecidos en la República. Jalisco es una entidad en donde el Estado de Derecho está fracturado, pues sometidos al Gobernador, los poderes Legislativo y Judicial son simples comparsas de la muy arbitraria voluntad del mandatario estatal y han dejado de cumplir sus tareas sustantivas en favor del pueblo.

Frente a las desgracias, frente al dolor humano, el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez, que llegó al cargo postulado por el partido Movimiento Ciudadano, nunca es responsable de algo. Siempre hay alguien a quien echarle la culpa de las desgracias de los jaliscienses. Frente a la barbarie de todos los días, el Gobernador de Jalisco siempre descarga su responsabilidad en el Gobierno federal, pues la administración estatal emecista nunca es culpable de algo, pese a que nunca ha emprendido o por lo menos simulado, una acción clara, firme y contundente para contener la violencia de la expresión delictiva más terriblemente emblemática del estado: el Cártel Jalisco Nueva Generación Jalisco.

Igual, cuando las desgracias de los desaparecidos le golpean con fuerza en el rostro, voltea la vista hacia otro lado y criminaliza a las angustiadas madres buscadoras, que sin apoyo y sin protección del Gobierno escudriñan en parajes solitarios en busca de lo que buenamente quede y puedan encontrar de sus seres queridos. Con igual desprecio el Gobernador trata a quienes reclaman su atención en casos de feminicidios, de violencia contra las mujeres y de graves violaciones a sus derechos humanos.

Delitos del fuero común, como los homicidios dolosos y los secuestros, además de las desapariciones forzadas, vulgarmente llamadas “levantones”, en los cuales con frecuencia participan hasta policías preventivos, no son culpa ni responsabilidad del Gobierno de Jalisco, porque Alfaro Ramírez tiene asuntos más importantes que atender, vinculados a sus frivolidades y superficialidades, cuando pretende lucrar con la farándula y los deportes para desviar los reproches y los reclamos de la gente.

La organización de las Naciones Unidas conceptualiza la desaparición forzada como un arresto, secuestro, detención, o cualquier otra forma de privación de la libertad no reconocida y realizada por agentes del Estado, es decir, hecha por presuntos servidores públicos, o bien, por personas o grupos que actúen con la autorización, el apoyo, la complicidad, la negligencia, la incuria o la aprobación del Estado. La desaparición forzada se caracteriza por la negación de las autoridades a reconocer dicha privación de la libertad y por la ocultación de información sobre la suerte o el paradero de la persona desaparecida, evitando así que la víctima pueda ser protegida por las leyes.

“En los últimos tres años más de 120 policías de 14 municipios se han visto involucrados en desapariciones forzadas, siempre argumentando que ‘trabajaron’ para grupos de la delincuencia organizada. Hay 49 vinculados a proceso y apenas tres sentencias dictadas en el lapso de tres años”, publicó el 19 de abril del 2021 el reportero Víctor Manuel Chávez Ogazón, en el periódico el Occidental de Guadalajara.

Apenas el pasado lunes 14 de agosto del 2023, como una pedrada en pleno rostro del Gobernador Alfaro Ramírez, el periódico Mural publicó una estadística de la desgracia: “En Jalisco, de 2018 a la fecha, ha habido 19 desapariciones masivas -de tres víctimas o más-; el caso más reciente es el del viernes (11 de agosto del 2023), cuando cinco amigos desaparecieron en Lagos de Moreno. Se trata de Roberto Olmeda Cuéllar, Diego Lara Santoyo, Uriel Galván, Jaime Adolfo Martínez Miranda y Dante Hernández, quienes tuvieron un último contacto con sus familias a las 23:00 horas, cuando acudieron a la feria del Municipio”.

Y luego, el periódico Mural desgrana las estadísticas de las desgracias: “De acuerdo con un conteo de Mural, de las desapariciones masivas, cinco se registraron este año: los jóvenes de Lagos de Moreno, las cuatro mujeres en Encarnación de Díaz, los ocho empleados de call centers (en Zapópan), cuatro personas en Tlajomulco y tres más en la zona Real, en Zapopan. Del total, hubo 98 víctimas; de ellas 41 continúan ilocalizables, 30 volvieron por su cuenta, 15 fueron encontrados sin vida y 12 fueron rescatados por autoridades”.

La mayoría de estos secuestros son perpetrados por el crimen organizado. Este jueves 17 de agosto del 2023 el periódico Mural publicó que el colectivo Luz de Esperanza sostuvo que existen por lo menos dos campamentos del crimen organizado operando en la zona de los Altos de Jalisco, y uno más que se creía extinto en la Región Valles de la misma entidad. “En estos campamentos se llevan a las personas para hacer trabajos forzados, las mandan a Tamaulipas y a otros Estados para forzarlos a hacer acciones de sicariato o en plantaciones y producción de droga”, explicó el colectivo de buscadoras de desaparecidos.

La fuente del colectivo Luz de Esperanza sostuvo que están tratando de impulsar una intervención de las autoridades, pero no han obtenido alguna respuesta. La información sobre los campamentos del crimen organizado en Los Altos fue corroborada gracias al testimonio de una persona que logró escapar de uno de ellos. Y en el lugar, supuestamente, había unas 300 personas reclutadas, precisó Luz de Esperanza en información publicada por el periódico Mural de Guadalajara.

El contraste de la actual administración de Alfaro Ramírez con los dos más recientes gobiernos es brutal. El pasado jueves 3 de agosto del 2023 el investigador de la Universidad de Guadalajara, Víctor Manuel González Romero, publicó en Twitter una estadística que desnuda al Gobierno de Alfaro Ramírez. En el terreno de los homicidios, se cometieron seis mil 112 en el Gobierno del panista Emilio González Márquez, entre 2007 y 2012; en la administración del priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, entre 2013 y 2018, hubo ocho mil 738 homicidios dolosos; en el Gobierno de Alfaro Ramírez, en los últimos cinco años, de diciembre del 2018 a junio del 2023, se han cometido 10 mil 119 homicidios.

Igual de terrible es la estadística de desaparecidos: en el Gobierno de González Márquez se perdió el rastro de mil 534 personas en Jalisco; en la administración de Sandoval Díaz, desaparecieron cinco mil 309 personas; en los cinco primeros años del Gobierno de Alfaro Ramírez han desaparecido ocho mil 468 personas.

Hasta el miércoles 9 de agosto del 2023 el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición del Gobierno de Jalisco tenía documentadas 14 mil 74 víctimas en la entidad, mientras que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación federal sumaba 14 mil 873 personas a las que se les perdió el rastro. Jalisco es primer lugar nacional en la estadística del horror y del dolor, como la entidad con más desaparecidos de toda la República.

Del 1 de diciembre del 2018 al 31 de marzo del 2023, han sido exhumados en Jalisco, de fosas clandestinas, mil 554 cuerpos, que representan el 32.13 por ciento de todo el país, según el Cuarto Informe de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, de la Secretaría de Seguridad federal publicado el 27 de abril del 2023. En sintonía con estas desgracias, el pasado jueves 20 de julio del 2023 el periódico Mural publicó un dato escalofriante en su portada: “Están llenas las morgues de Jalisco: cuatro mil 226 cuerpos sin identificar”.

Difícilmente el Gobierno de Jalisco podría argumentar falta de apoyo del Gobierno federal. El pasado 28 de mayo del 2023, el periódico Reforma cita como fuente a la Secretaría de la Defensa Nacional, al reseñar que llegaron a Jalisco mil 100 nuevos integrantes de fuerzas combinadas de la Guardía Nacional y el Ejército: 700 de la “Fuerza de Tarea Conjunta México” y 400 de la “Fuerza de Tarea Regional”. Y explica que hasta antes del arribo de esos nuevos elementos federales a Jalisco, había en la entidad 14 mil 38 integrantes de las fuerzas federales. De ellos, siete mil 251 forman parte de la Guardia Nacional, seis mil 244 del Ejército y Fuerza Área, y 543 de la Secretaría de Marina. La suma total de elementos federales que apoyan en tareas de seguridad en Jalisco, hasta el cierre de mayo del 2023, llegó a 15 mil 138 efectivos.

A estos números habría que sumar que en Jalisco hay 13 mil 597 policías municipales y cuatro mil 166 estatales, para un total de 17 mil 763 elementos preventivos. Sólo la Ciudad de México, con 42 mil 634 policías preventivos y el Estado de México con una fuerza estatal y municipal de 39 mil 737 elementos, superan a Jalisco, según datos del Cuarto Informe de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, dado a conocer el 27 de abril del 2023.

Del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) Jalisco recibirá este año 343 millones 980 mil pesos. Sólo dos entidades recibirán este año más dinero federal de este fondo: Estado de México, con 604 millones 522 mil pesos y Ciudad de México con 542 millones 168 mil pesos.

El Gobernador nunca asume sus responsabilidades cuando algo malo pasa en Jalisco. Siempre culpa a alguien. Echado para adelante, siempre da la cara, pero sólo a través de Twitter y Facebook, para denostar, agredir y descalificar a quienes le incomodan. Cuando los reporteros lo acorralan en algún evento público, suele eludir las preguntas y los reclamos que le incomodan, le irritan y lo saca de sus casillas.

El 15 de abril del 2018, a la una de la tarde con 13 minutos (1:13 p. m.), en plena campaña electoral rumbo a los comicios del 1 de julio del 2018, cuando ganó la gubernatura de Jalisco, el ahora actual mandatario de la entidad, Alfaro Ramírez publicó una secuencia de cuatro furiosos e indignados tuits.

Tuits 1 y 2: “Dije que en campaña abordaría el tema de seguridad sólo con propuestas, pero ya es demasiado y no puedo callar. En la madrugada de este domingo fue asesinado Juan Carlos Andrade, alcalde con licencia de Movimiento Ciudadano y candidato a la Alcaldía de Jilotlán de los Dolores. Juan Carlos fue un gobernante eficaz, dejó su municipio sin deuda pública, logró el segundo lugar nacional en transparencia en 2017 y el primer lugar en recaudación municipal propia en 2016. Era padre, hermano, hijo y un amigo que hoy nos fue arrebatado. Mi pésame a su familia”.

Tuits 3 y 4: “Jalisco se ha convertido en referente nacional por asesinatos de activistas y políticos, y recientemente de personas. Esto no puede seguir así. En estas condiciones no se puede hablar de normalidad democrática, en estas condiciones no podemos hablar de un proceso electoral libre. Señor Gobernador, los jaliscienses le exigimos seriedad y resultados. Jalisco no puede seguir por este camino, en materia de seguridad y procuración de justicia, su Gobierno ha sido un rotundo fracaso. Si no puede, deje su cargo”.

La pregunta obligada, en sus propias palabras: ¿Para cuándo podríamos esperar la renuncia del Gobernador Enrique Alfaro Ramírez?

Pedro Mellado Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/pedromellado Periodista que durante más de cuatro décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace más de tres décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Es profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad jesuita de Guadalajara.