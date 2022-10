Edomex: Alumno se molesta con su maestra por dejarle tarea y la ataca con un cuchillo

Los hechos ocurrieron en el plante educativo ubicado en Chimalhuacán, en donde la docente sufrió algunas lesiones en el cuello luego de ser apuñalada por el menor de apenas 11 años de edad.

Por Alejandro González

Estado de México, 29 de octubre (A Fondo).- Un estudiante de primer grado de secundaria agredió con un cuchillo a una maestra presuntamente por molestarse porque les habría dejado mucha tarea con la cual no pudo cumplir.

La docente identificada como Leticia Reyes sufrió algunas lesiones en el cuello, tras ser apuñalada por el menor de apenas 11 años, luego de que supuestamente lo regañara por no llevar las actividades solicitadas.

De acuerdo con el reporte, la agresión ocurrió el miércoles pasado durante la clase de Tecnologías, la cual es impartida por la víctima dentro del plantel Ignacio López Rayón, ubicado en el barrio de San Miguel Acuitlapilco, del municipio de Chimalhuacán.

Los primeros informes señalan que uno de los estudiantes habría ingresado el arma punzocortante a la escuela, la cual tomó mientras recibía el regaño de la docente, junto a otros estudiantes catalogados como “conflictivos”, ya que ninguno llevaba la tarea.

En ese momento, el niño se lanzó hacia la maestra y la abrazó por la espalda, pero aparentemente ella se percató de inmediato que el menor llevaba el cuchillo y lo aventó. Sin embargo, sufrió algunas lesiones menores en el cuello.

Posteriormente, el agresor huyó del salón de clases, pero fue resguardado por un grupo de profesores, hasta que llegaron sus padres y la policía.

Finalmente, el alumno fue trasladado a la Preceptoría Juvenil Regional de Reintegración Social del municipio, para recibir atención necesaria, debido a que aparentemente el menor sufre violencia en su hogar.

