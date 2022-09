Nayarit: Alumna golpea a compañero y jala el cabello a maestra en plena clase (VIDEO)

La joven alumna reaccionó de manera violenta contra su compañero y su maestra cuando supuestamente le pidieron guardar su dispositivo.

Ciudad de México, 27 de septiembre (SinEmbargo).- Una alumna de bachillerato golpeó a su compañero y agredió a su profesora en uno de los salones del Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios (Cetis), en Nayarit, porque se le pidió no usar su celular en clase.

En el video que ya circula en redes sociales se observa que dos estudiantes se están agrediendo físicamente al interior del aula y frente a sus compañeros, mientras la docente también graba el momento.

La alumna reaccionó contra uno de sus compañeros que intervino en una instrucción que dio la profesora a la joven de guardar su celular, por lo que ella lanzó una cachetada y jaló al adolescente.

“Hey, cálmate”, “Para, para”, se escucha decir a los alumnos, a quienes la maestra también les pidió grabar lo sucedido.

El alumno se mantuvo por unos momentos sin reaccionar ante las agresiones, sin embargo, su compañera continuó y el decidió tomarla del cabello, del brazo y aplicarle una maniobra que la dejó de espaldas en el suelo.

“¡Graben, graben!”… En el #CETIS de #Nayarit, una estudiante agredió así a la maestra que le quitó su teléfono celular y también al alumno que trató de proteger a la profesora. ¿Opiniones? ⁦@Pueblaonline⁩ pic.twitter.com/VvtCvYFitp — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) September 28, 2022

La joven estudiante se levanta del suelo y enfrenta de nuevo a su compañero, quien dice “a mi no me vuelvas a tocar” como una amenaza que la alumna ignoró, golpeándolo una vez más en el rostro; él responde con un empujón y la hace caer de nuevo.

Hasta entonces, la profesora entra a separar la discusión entre los alumnos, que inició por una instrucción de ella, y pide hablar a las autoridades educativas para calmar el asunto, en tanto abraza a la alumna por la espalda y le susurra: “A ver, te queremos ayudar, pero tú no te dejas ayudar. Queremos apoyarte y tú no te dejas, no te dejas, no te dejas ayudar, ya se había hablado contigo, ya se había hablado con tu mamá y no quieres entender”.

En ese momento, la joven intenta jalar el cabello de la profesora que continúa buscando auxilio de sus compañeros para que se presenten en el aula y a su vez pide a sus alumnos que sigan grabando las pruebas.

“Me urge que vengas a 1° A; esta niña, ya sabes, golpeó a un niño, a mí me tiene agarrada del cabello así que ¿qué vas a hacer?”, acusa la docente al personal de la institución cuando respondieron a su llamado.

Por estos hechos, se abrió un debate acerca de la reacción, tanto de ambos alumnos como de la profesora. Además, la Comisión de Derechos Humanos de Nayarit emitió un comunicado en el que ordenó investigar las “acciones u omisiones de naturaleza administrativa que pudieran atribuirse a personas servidoras públicas adscritas al Plantel Educativo, que pudieran constituir presuntas violaciones a los derechos humanos de la comunidad estudiantil”.

Además, señalaron a la profesora de limitarse a grabar la agresión sin intentar mediar el problema, y al personal directivo y docente del Cetis Número 100, con sede en esta ciudad de Tepic, Nayarit, a cumplir con las medidas necesarias para garantizar los derechos de las y los adolescentes.