Conejo Blanco, Conejo Rojo, un experimento teatral sin ensayos ni director

Esta obra se presenta como un audaz experimento teatral que se ha realizado en todo el mundo, desde su estreno en 2011, ha sido traducida a 20 idiomas diferentes. La única regla es: después de ser testigo, no se puede revelar nada.

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).- Conejo Blanco, Conejo Rojo es una obra de teatro en la que no hay ensayos ni director, una actriz o actor diferente llega cada noche y abre un sobre sellado que se encuentra en el escenario para descubrir por primera vez el guión y comenzar la obra. Conejo Blanco, Conejo Rojo se presenta como una propuesta fuera de lo común, un audaz experimento teatral en el que la única regla es no revelar nada tras ver la obra.

Esta puesta en escena escrita por Nassim Soleimanpour, llega a la Teatrería con la temporada 2022 que dará inicio este 2 de febrero, tendrá 14 funciones y en cada una habrá un actor o actriz diferente. Ricardo Peralta “Pepe”, Manuel Balbi, Anahí Allué, Montserrat Marañon, Gustavo Egelhaaf, Valeria Vera, Diana Sedano, Luis Arrieta, Jerry Velázquez, Alex Fernández, José Luis Rodríguez “El Guana”, Arturo Barba, César Enríquez y Morganna Love integran la lista de interpretes de esta temporada.

“Yo digo más que reto, qué juego tan más divertido, porque actuar es un acto de confianza absoluto, tanto cuando te toca estar con dos personas en escena pero también este acto de confianza entre el publico y tú. Me parece que Conejo Blanco, Conejo Rojo nada más lo potencializa, lo hace más grande, nos metemos en un abismo juntos, juntas y yo estoy muy emocionada de hacerlo”, contó la actriz Valeria Vera en entrevista a SinEmbargo.

Valeria formaba parte del grupo que estaba presentando la obra en la temporada antes de la pandemia, su función era el 28 de marzo pero el 16 de marzo del 2020 las autoridades determinaron suspender las actividades no esenciales por lo que ya no alcanzo a realizar esa interpretación. “Yo venía ya cosechando esto en mi corazón y en mi mente. No la puedes hacer [participar en la obra] si ya la viste, entonces me aguante un montón y ya me toca, además me toca otra vez en marzo que es el mes de mi cumpleaños”, acotó la actriz que ha participado en producciones como El Señor de los Cielos, La vida inmoral de la pareja ideal y Betty en NY.

En la obra de Soleimanpour hay un escenario con una escalera, una mesa y una silla; en la mesa hay dos vasos de agua, una cuchara y un sobre con el guion. La puesta en escena utiliza animales alegóricos para hablar sobre el poder y la sociedad, suele describirse como intensa, cómica y desconcertante.

“Nassim que es el autor lo menciona como un experimento, entonces es un experimento para recordar el poder del teatro, para recordar lo transgresor, lo transformador que puede ser y creo que nosotros nada más somos el vehículo de que su magia suceda y si vamos con el corazón abierto, la mente abierta y el cuerpo dispuesto, creo que cada uno de los artistas que nos tocan estas 14 funciones que arrancan el 2 de febrero con Ricardo Peralta y cierra con Morgana […] se va a hacer un recorrido hermoso”, compartió Valeria.

Valeria confesó que no tiene idea de lo que pueda pasar, lo único que sabe es que llegará, se le entregará un sobre y comenzará la función. “Lo único que me han dicho mis compañeros y compañeras que han hecho este ejercicio es: ‘Val, abre tu corazón, estate muy presente y esa va a ser la solución para que goces y el publico goce”, agregó.

Conejo Blanco, Conejo Rojo se estrenó en conjunto en 2011 en Edimburgo y el festival Summerworks, ha sido traducida a 20 idiomas diferentes y ha sido interpretada más de mil veces por actores como actores Dominic West, Arthur Darvill, Stephen Rea, John Hurt, Katie Dickie y Siobhan Redmond, comediantes como Sue Perkins, Phil Jupitus y Mark Watson, además del cineasta Ken Loach.

La temporada 2022 inicia el próximo 2 de febrero en La Teatrería (Tabasco 152. Col Roma), se realizarán 14 funciones, todos los miércoles a las 8:30 de la noche, los boletos se pueden adquirir en taquilla de La Teatrería y Ticketmaster.

Nancy Chávez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-chavez Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.