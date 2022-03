Inteligencia de EU afirma que no dicen la verdad al Presidente ruso sobre la guerra

Fuentes de inteligencia de Estados Unidos, dice Associated Press por su parte, han determinado que el Presidente ruso recibe hasta la fecha información engañosa de sus asesores acerca del desempeño mediocre de las fuerzas rusas en Ucrania.

Washington/Nueva York/Ciudad de México, 30 de marzo (SinEmbargo/AP).– El Presidente Vladimir Putin habría sido mal informado por sus asesores sobre las batallas del ejército ruso en Ucrania, dicen documentos de inteligencia estadounidense desclasificados.

Los informes, según varios funcionarios, muestran lo que parece ser una tensión creciente entre Putin y el Ministerio de Defensa, incluso con el Ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, quien alguna vez fue uno de los miembros más confiables del círculo interno del Kremlin, dice The New York Times hoy.

Fuentes de inteligencia de Estados Unidos, dice Associated Press por su parte, han determinado que el Presidente ruso recibe hasta la fecha información engañosa de sus asesores acerca del desempeño mediocre de las fuerzas rusas en Ucrania. Un funcionario que habló bajo la condición de anonimato por tratarse se informes desclasificados recientemente, le dijo a la agencia que de acuerdo con los informes, Putin está al tanto de la situación y que existe un estado de tensión persistente entre él y los militares.

El gobierno del Presidente Joe Biden espera que la divulgación de esta información haga recapacitar a Putin sobre sus opciones en Ucrania. La guerra ha caído en un impasse sangriento en buena parte del país, con muchas bajas y con la moral de la tropa rusa por el suelo ante la defensa inesperadamente vigorosa de las fuerzas y voluntarios ucranianos. Pero se corre el riesgo de aislar aún más a Putin, quien según Estados Unidos actúa impulsado en parte por el deseo de recuperar el prestigio perdido con la caída de la Unión Soviética.

El funcionario no aclaró cómo la inteligencia estadounidense llegó a sus conclusiones. El sector de inteligencia ha llegado a la conclusión de que Putin desconocía que sus fuerzas estaban usando y perdiendo soldados conscriptos en Ucrania. También ha determinado que no tiene plena conciencia de los daños sufridos por la economía rusa debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados.

Hay una “evidente interrupción en el flujo de información precisa” a Putin, ya que sus principales asesores tienen “miedo de decirle la verdad”, dijo el funcionario.

Working meeting with Deputy Prime Minister Dmitry Grigorenko: improving control and oversight activities in Russia https://t.co/aRwRh8CtHJ pic.twitter.com/M5UFHLv0Vu — President of Russia (@KremlinRussia_E) March 14, 2022

Recientemente se ha desatado una fuerte polémica cuando Biden dijo que Putin debería dejar el poder en Rusia. Horas después afirmó que no era una posición de su gobierno sino una personal. Pero pronto recibió respuesta.

El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, tachó de “alarmantes” las recientes palabras del mandatario estadounidense cuando dijo que su homólogo “no puede permanecer en el poder”.

“En primer lugar, es un insulto personal y es difícil imaginar un lugar para un insulto personal en la retórica de un líder político y, sobre todo, en la retórica del líder del principal país del mundo, Estados Unidos”, señaló el vocero ruso en una entrevista para PBS levantadas por Russia Today, subrayando que se tratan de palabras “inaceptables”.

“No le corresponde al Presidente de Estados Unidos decidir quién será o quién es el Presidente de Rusia. Es la población de Rusia que decide en las elecciones”, recalcó.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de que Rusia decida emplear armas nucleares si su operación militar en Ucrania no va según lo planeado, Peskov enfatizó que Moscú no tiene dudas respecto al eventual éxito del operativo ruso, si bien “cualquier desenlace de la operación, sin duda, no es una razón” suficiente para recurrir a dichos métodos.

“Tenemos un concepto de seguridad que estipula claramente que, solamente en caso de una amenaza para la existencia del Estado [ruso], podemos y de hecho utilizaríamos las armas nucleares para eliminar esta amenaza para la existencia de nuestro país”, explicó. “Nadie está ni siquiera pensando en la idea de utilizar las armas nucleares”.