Julio Almanza, presidente de la Fecanaco en Tamaulipas, muere luego de ataque armado

Un día antes, el líder de la Fecanaco de Tamaulipas había denunciado actos de extorsión por parte de un grupo criminal que operaba en Nuevo Laredo, lo que provocó el cierre de las tiendas de conveniencia y gasolineras Oxxo.

Ciudad de México, 30 de julio (SinEmbargo).- El empresario mexicano Julio César Almanza Armas, presidente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio (Fecanaco) en Tamaulipas, fue asesinado a balazos esta tarde.

A través de un comunicado de prensa, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó el fallecimiento del empresario luego de que recibiera impactos de arma de fuego frente a las oficinas de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Matamoros, ubicadas en la colonia Buenavista de la mencionada ciudad.

Al respecto, informó que las autoridades continúan investigando y efectuando los protocolos correspondientes.

Un día antes, el líder de la Fecanaco de Tamaulipas había denunciado actos de extorsión por parte de un grupo criminal que operaba en Nuevo Laredo, lo que provocó el cierre de las tiendas de conveniencia y gasolineras Oxxo.

“Queda claro de que somos rehenes de extorsiones, somos rehenes de bandas delincuenciales que prácticamente pues se ha convertido en ya en deporte nacional, el cobro de piso de Tamaulipas”, declaró Almanza en una entrevista para Telediario Radio en Tampico.

En dicho encuentro, afirmó la necesidad de que el Gabinete de Seguridad nacional asesore a Nuevo Laredo y también “de una vez” ver distintos temas como la frontera chica, de Reynosa a la altura de Matamoros, San Fernando, Valle Hermoso, las cuales definió como zonas “que han sido muy afectadas por temas de la delincuencia organizada”.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

FEMSA CONFIRMA QUE CERRÓ TODAS SUS TIENDAS Y GASOLINERAS OXXO EN NUEVO LAREDO, POR INSEGURIDAD

La compañía mexicana Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. confirmó, el 29 de julio de 2024, que la Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V., -referida simplemente como Oxxo- que sus 193 tiendas de conveniencia y siete gasolineras Oxxo Gas, ubicadas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, fueron cerradas desde el día jueves 25 del mismo mes y año, por no haber garantías de seguridad.

La empresa regia informó que se reunió con autoridades de Tamaulipas. Sin embargo, la compañía no precisó un plazo o fecha para que la cadena de tiendas minoristas vuelvan a abrir en la ciudad fronteriza con Estados Unidos

“Hoy sostuvimos una reunión con las autoridades estatales y estamos avanzando en acciones que nos permitan garantizar la seguridad de nuestros colaboradores y reanudar operaciones”, informó el área de Comunicación Corporativa de FEMSA.

🔴#ÚLTIMAHORA I Asesinan al empresario Julio César Almanza Armas, al presidente de la Fecanaco #Tamaulipas, frente a la Cámara Nacional de Comercio de dicho estado. pic.twitter.com/3wjtyfw6WJ — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) July 30, 2024

En una comunicación interna a sus colaboradores de Nuevo Laredo, la empresa regia reiteró que los establecimientos no reabrirían hasta que hubiera garantías de seguridad y precisó que todo su personal en la ciudad fronteriza con EU se encontraba “bien”.

“Estamos en comunicación con las autoridades para reiniciar operaciones lo antes posible, siempre garantizando tu seguridad. Nuestras organizaciones permanecerán suspendidas hasta poder garantizar las condiciones necesarias de seguridad”, se lee en el documento dirigido a los socios y trabajadores de OXXO en Nuevo Laredo.

En el comunicado interno, FEMSA afirmó que el salario y prestaciones de las personas colaboradoras no se verían afectadas con la medida implementada. Asimismo, reafirmó su “compromiso de mantener todas las garantías de seguridad para nuestra gente”.

— Con información de Zeta