La posibilidad de que “Alito” presidiera San Lázaro era poca; Morena iba a bloquearlo

Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).– Las posibilidades de que Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI, pudiera presidir la Mesa Directiva en el último período ordinario eran muy pocas. A pesar de que la versión se intensificó tras la acusación de Layda Sansores, Gobernadora de Campeche, quien afirmó que el Diputado Ignacio Mier y Moreno tenían un acuerdo. Expertos en el tema descartaron la posibilidad debido al involucramiento de Moreno Cárdenas en el proceso electoral. Además, los diputados de Morena, quienes tienen mayoría en la Cámara Baja, ya habían rechazado esta posibilidad, destacando que no permitirían a un “impresentable” como presidente en la Cámara de Diputados.

El dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) puso fin a las versiones y especulaciones sobre que podría ser nominado para presidir la Mesa Directiva en el último período ordinario, al pedir al Coordinador Parlamentario y a los Diputados Federales no ser propuesto para tal encargo.

Sin embargo, el panorama para Alejandro Moreno ya se presentaba espinoso y complicado, ya que los diputados de Morena, quienes ostentan la mayoría en la Cámara de Diputados, ya habían expresado contundentemente su negativa a permitir que “un impresentable” como Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), asuma la presidencia de la Mesa Directiva.

Aleida Alavez Ruiz, vicecoordinadora de la bancada de Morena en San Lázaro, confirmó en entrevista con SinEmbargo que, de acuerdo con los lineamientos establecidos, el próximo periodo ordinario de sesiones de la LXV Legislatura requerirá que el PRI encabece la Mesa Directiva en su tercer año de ejercicio. La sesión para la designación será mañana jueves por la tarde.

En congruencia y para estar atentos al proceso electoral, he solicitado a mi Coordinador Parlamentario, y a las y los Diputados Federales, no ser propuesto para presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Morena y todos los grupos parlamentarios, de acuerdo con lo mencionado por Alavez Ruiz, dijeron que iban a “respetar” el acuerdo que establece que en este tercer año legislativo le toca al PRI liderar la Mesa Directiva, mientras que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) corresponde al PAN.

No obstante, dicho respaldo sería condicionado a quien coloque el partido tricolor, pues la Diputada federal subrayó que respaldan la postura expresada por el diputado Reginaldo Sandoval, quien manifestó su oposición a apoyar a una persona que consideran “impresentable”.

En caso de que esto ocurriera, el PRI no contaría con los votos del partido, pues la vicecoordinadora de Morena aseguró que se trata de respetar el espacio, pero también de rechazar cualquier intento de imponer a alguien que consideran inadecuado.

“Nosotros secundamos lo que dijo Diputado Reginaldo Sandoval en su momento, que no iríamos con una persona impresentable del PRI y que, si eso sucedía, pues que no contaría con nuestros votos, porque una cosa es respetarles el espacio y otra es que nos quieran imponer a un impresentable”, explicó la legisladora.

La legisladora confirmó que se han presentado diversas conjeturas sobre una posible candidatura de Alejandro Moreno, pero aclaró: “Hay un rumor (sobre Alejandro Moreno), no es formal, pero si hablamos de rumores, quede constancia de que nosotros no respaldamos a este personaje”.

En una declaración adicional, Alavez Ruiz también abordó la situación de la Junta de Coordinación Política, la cual dijo le corresponde al PAN y en este caso al Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, “que es otro impresentable, pero bueno… eso no se vota”, señaló la legisladora.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN es Jorge Romero Herrera, quien también se ha visto relacionado con señalamientos, principalmente a raíz de las investigaciones del Cartel Inmobiliario de la Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

Por su parte y en respuesta a las especulaciones sobre su posible nombramiento en la mesa directiva del recinto legislativo de San Lázaro, Alejandro Moreno primero respondió ante los medios de comunicación con un “todo es posible”.

Aunque su respuesta, expresada al medio día de este miércoles, sugería la posibilidad de asumir dicho cargo, Moreno también subrayó que la decisión no está definitivamente tomada en este momento.

El legislador indicó que la propuesta para la Mesa Directiva surgirá como resultado de una evaluación conjunta de su bancada. Además, dijo que se encuentra en diálogo tanto con los legisladores de su partido como con otros grupos parlamentarios para construir acuerdos y consensos.

No obstante más tarde

Moreno señaló que la responsabilidad de la propuesta recae en el PRI y que la determinación final se tomará en el transcurso del día de hoy y mañana, en línea con el proceso de diálogo y deliberación en curso.

Las especulaciones sobre una nominación se intensificaron luego de que ayer martes la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, acusó a Ignacio Mier Velazco, Coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, de presionar a legisladores federales para respaldar la designación de Alejandro Moreno Cárdenas, líder del PRI, como presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro.

Durante la emisión de su programa “Martes del Jaguar”, Sansores aseguró que Ignacio Mier Velazco está solicitando el apoyo de sus colegas de la bancada de Morena para permitir la nominación de Alejandro Moreno como su sucesor en la presidencia de la Cámara de Diputados. La mandataria estatal dijo que es grave la situación al considerar que Moreno Cárdenas es líder del PRI, por lo que calificó la posible elección como “una puñalada”.

“Con mucha preocupación porque él es de Morena, él es nuestro compañero y lo veía con mucho respeto, pero hoy me entero de que por los pasillos hay una inconformidad entre los amigos diputados porque él está exigiendo que voten para que el próximo presidente de la Cámara de Diputados sea un agente del PRI, y quieren que sea ‘Alito’ Moreno, y eso no es posible, sería totalmente una puñalada”, denunció Sansores.

En respuesta, Mier Velazco afirmó, a través de su cuenta de Twitter, que, aunque el PRI tiene el derecho de proponer a quien desee, la aprobación de la candidatura de Alejandro Moreno Cárdenas aún depende de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados.

“Muy querida y estimada, @LaydaSansores, entiendo tus sentimientos. Eres una persona experimentada y sabes que la política no se hace a través de comentarios en los pasillos. El PRI puede proponer a quien guste, la ley se lo permite; como he dicho públicamente, falta que nuestra mayoría lo avale”, escribió.

El Coordinador de Morena concluyó su mensaje instando a Sansores a preservar la unidad en el movimiento y a demostrar congruencia y consistencia desde sus responsabilidades.

Sansores, por su parte, respondió a Mier Velazco a través de Twitter, alegando que su denuncia no se basa en rumores de pasillo, sino en una genuina preocupación por algunos legisladores y su autonomía frente a posibles influencias.

“No me baso en rumores de pasillo, sino en la legítima preocupación que me externan personalmente algunos diputados al sentir que no se actúa con total transparencia y, por razones oscuras, se intenta inclinar la balanza”, escribió.

Mientras que Sergio Bárcena, especialista en política legislativa, director de la organización Buró Legislativo consideró que si bien se ha manejado como una posibilidad, ven poco probable que Alejandro Moreno presida la mesa directiva, pues es un personaje que está muy involucrado en el proceso electoral 2024.

Alavez Ruiz recordó que la ley exige imparcialidad al líder de este órgano y lamentó que la oposición no haya seguido este principio en el pasado. Con esperanza, Alavez Ruiz espera que el PRI presente a un candidato responsable y capaz de asumir el cargo con la debida seriedad.

“Es menester cuidar que no pase lo que pasó con Santiago Creel, que por no objetar personajes, nos pasó lo que con él, que hizo de la Presidencia de la Mesa Directiva su escenario de proyección para una aspiración meramente personal. La ley es muy clara y establece una obligación para quien presida este poder de imparcialidad, y lamentablemente la oposición no ha cuidado esos preceptos y ha usado la mesa directiva para sus intereses particulares. En este último año esperamos que no sea el caso, que el PRI sea muy responsable.