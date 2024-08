La izquierda fue nada en el Congreso, por décadas. Ahora tiene todo. ¿Lo aprovechará?

Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).–Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados ya han alcanzado la mayoría calificada, mientras que en el Senado están a un solo voto de conseguirla. Este es el mayor nivel de presencia que ha logrado la izquierda, gracias al apoyo de partidos satélite como el PT y el PVEM. Con ello el poder que ahora ostentan en el Legislativo es sin precedentes; desde 2018, con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, habían logrado ser la primera fuerza, obteniendo una mayoría simple en el periodo que ahora concluye. Sin embargo, en el segundo tramo no contaban con los votos suficientes para una mayoría calificada, lo que permitió a la oposición frenar reformas constitucionales. Este nuevo escenario plantea importantes desafíos para la llamada Cuarta Transformación, que deberá mantener la cohesión interna y responder a las expectativas generadas por su nueva mayoría.

Durante años, el Poder Legislativo en México estuvo dominado por una lógica bipartidista bajo el control del PRI y el PAN, y más recientemente, por una lógica tripartidista que incluía al PRD. Sin embargo, desde la elección de 2018, que llevó al poder al Presidente Andrés Manuel López Obrador, la izquierda cobró fuerza en el Congreso, reafirmando la tendencia de que el Legislativo sigue la línea del Ejecutivo, ya que, –con excepción de las legislaturas de 1997, durante el sexenio de Ernesto Zedillo, y de 2006, bajo el mandato de Felipe Calderón–, el partido del presidente ha mantenido la segunda fuerza política en el Congreso. No obstante, aunque la izquierda era la primera fuerza, no contaban con la mayoría necesaria para aprobar reformas constitucionales.

La situación ahora será muy distinta para la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien no solo será la primera mujer en ocupar la presidencia de México, sino que también llegará al cargo con el mayor respaldo electoral en la historia. Sheinbaum asumirá el Poder Ejecutivo con el apoyo de 24 entidades federativas gobernadas por morenistas, con su partido como mayoría en al menos 27 estados y con una codiciada mayoría calificada en el Poder Legislativo federal. El miércoles, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) puso fin a las impugnaciones de la oposición y confirmó las posiciones de Morena y sus aliados en el Congreso, lo que les permitirá aprobar el paquete de reformas constitucionales promovido por el oficialismo, incluyendo los cambios al Poder Judicial.

A pesar de estos logros, la llegada de Claudia Sheinbaum al poder no estará exenta de desafíos. Analistas entrevistados sostienen que Morena y sus aliados ahora tienen el poder en sus manos, pero el verdadero reto será mantenerse unidos y cumplir con las expectativas, sin excusas ni culpables a quienes responsabilizar.

Por el otro lado, el papel que desempeñará la oposición será prácticamente testimonial más que un factor decisivo en la toma de decisiones legislativas.

“La oposición no tiene retos porque es lo mismo que si no existiera, y lo vimos desde la legislatura anterior en temas que no necesitan una mayoría calificada, como temas presupuestarios o reformas a leyes secundarias. Pues es lo mismo que no tuviéramos oposición, su papel es meramente de testificar que existen; argumentar por qué no votan a favor de las propuestas de Morena, pero en términos políticos y de resultados de reforma, la oposición tiene poco que incidir, aunque sí mucho qué decir”, expuso Sergio Bárcena, director de Buró Legislativo.