Nueva York abre su primer dispensario legal de mariguana para fines recreativos

Madrid, 30 Dic. (EUROPA PRESS).- La ciudad de Nueva York ha abierto este jueves el primer establecimiento de venta legal de mariguana para fines recreativos en el barrio de East Village en el distrito de Manhattan.

La tienda ha quedado inaugurada a las 16:20 horas (hora local) y tendrá permitida la venta de cannabis a los adultos mayores de 21 años.

History. The first legal sale of marijuana at the first dispensary in New York State is complete. @NY1 pic.twitter.com/jAyoirCtUQ

La Gobernadora de Nueva York, Kathleen Hochul, ha celebrado la apertura: “Este es un hito histórico para la incipiente industria del cannabis de Nueva York, y espero consolidar nuestro estado como un modelo nacional para la construcción de una industria que sea equitativa e inclusiva”, ha compartido en un mensaje a través de Twitter.

El establecimiento está gestionado por Housing Works, una organización sin ánimo de lucro que presta servicios a los enfermos de VIH y SIDA, las personas sin hogar y los exreclusos. La tienda está abierta todos los días de la semana y los beneficios irán destinados a Housing Works, que gestiona una “red de tiendas benéficas”, según ha recogido la CNN.

Today’s the day: Legal, adult-use cannabis is now for sale in New York State!

This is a historic milestone for New York’s budding cannabis industry, and I look forward to solidifying our state as a national model for building an industry that’s equitable and inclusive.

— Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) December 29, 2022