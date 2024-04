Niño aún visita a su perro; lo dejó hace 4 años en albergue porque su papá le pegaba

En 2020, el menor de edad explicaba que había decidido dejar a su mascota en el albergue de animales por la falta de comida en su hogar, además del llanto del lomito.

Ciudad de México, 31 de marzo (SinEmbargo).- En 2022, un niño en la Ciudad de México (CdMx) tomó la decisión de dejar a su mascota Simón en el Albergue Pergatuzo ante la violencia doméstica y escasez alimentaria que había en su hogar. Ahora, el pequeño volvió a reencontrarse con el animal a cuatro años del suceso.

La organización decidió responder a todos los comentarios en redes sociales por el estado de Simón, donde informaron que el perrito estaba en buenas condiciones y que contaba con el cariño suficiente, en especial de su dueño, quien lo visita con frecuencia.

“Para quienes preguntan por Simón, está muy bien, sigue siendo inquieto y muy juguetón. Su dueño lo visita y esperemos que pronto estén juntos. Gracias”, indicaron.

En 2020 y a través de una breve carta, el menor de edad explicaba que había decidido dejar a su mascota en el albergue por la falta de comida en su hogar, además del llanto del lomito. En este sentido, temía que lo maltrataran.

“Te dejo a Simón, es mi perro. No quiero que mi papá le pegue; llora mucho porque no hay comida. Te dejo mis ahorros para sus tortillas. No le peguen porque mi papá le pega mucho. Simón come mucho. No se lo lleven, cuando crezca, vengo por Simón”, escribió en una de sus primeras notas.

La situación en el hogar del niño era tal que su padre, según sus propias palabras, se mostraba violento con Simón a causa de la falta de empleo para mantener el hogar. Esto a raíz de la crisis económica por la pandemia de COVID-19.

“Simón” Porque un niño dejó a su perro en un albergue porque su padre le pegaba, y le dejó sus ahorros y una carta explicando las razones del “abandono”. Hoy el chico le sigue escribiendo cartas y le deja dinero a los cuidadores cuando es necesario llevarlo al veterinario. pic.twitter.com/AGgNIgLRZe — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 24, 2024

“Hola Simón, no puedo verte por el COVID-19. Mi papá no me deja salir. Te mando tu comida y tres pesos. Mi papá no tiene trabajo. Pórtate bien, te extraño”, expresó en otra carta, evidenciando una mezcla de preocupación y cariño por su mascota.

A cuatro años dicho acto, la organización continúa en comunicación con el dueño del lomito, mismo que ya tiene 14 años de edad.