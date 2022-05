Trudeau presenta proyecto de ley para limitar comercio de armas de fuego tras tiroteo

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS).- El Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, ha anunciado este lunes una nueva legislación para la congelación nacional de la compra, venta, importación y transferencia de armas de fuego en Canadá, en el marco de los recientes tiroteos en su país vecino, Estados Unidos.

Trudeau ha detallado que el proyecto de ley de control de armas presentado este lunes incluye una congelación nacional de la compra, venta, importación y transferencia de armas de fuego en Canadá, lo que lo convierte en el intento más ambicioso del Gobierno de Canadá para restringir el acceso a las armas de fuego en este país.

El Ministro de Seguridad Pública de Canadá, Marco Mendicino, ha presentado este lunes el proyecto de ley C-21 en la Cámara de los Comunes. “El proyecto de ley que acabamos de presentar representa un hito en medio de una larga y difícil batalla que tiene lugar en nuestras calles todos los días”, ha dicho.

Así, ha hecho hincapié en que “es una batalla que se ha cobrado demasiadas vidas, dejando sillas vacías en la mesa y pupitres vacíos en las aulas”.

