Nancy Pelosi confirma que visitará cuatro países de Asia, pero no menciona a Taiwán

Por Joe McDonald

Beijing, 31 de julio (AP) — La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, confirmó el domingo que esta semana visitará cuatro países asiáticos pero sin mencionar a Taiwán, tema que había causado roces con China.

En una declaración, Pelosi dijo que encabezará una delegación legislativa a Singapur, Malasia, Corea del Sur y Japón para hablar de comercio, la lucha contra la pandemia, el cambio climático, la seguridad regional y “la gobernabilidad democrática”.

Pelosi no ha confirmado reportes de que visitará Taiwán. El Presidente chino, Xi Jinping, en una conversación telefónica el jueves con el mandatario norteamericano Joe Biden, advirtió que Estados Unidos no debe mediar en Taiwán.

We look forward to productive meetings that will continue to inform Congress’s work to strengthen our partnerships & advance our interests.

These include peace & security, economic growth & trade, the COVID-19 pandemic, the climate crisis, human rights and democratic governance.

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) July 31, 2022