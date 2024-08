Los JJOO París 2024 marcan récord en el número de deportistas abiertamente LGBTIQ+

Por Megan Janetsky

París (AP) — Cuando Charline Van Snick coqueteó con otra atleta femenina después de ganar la medalla de bronce en judo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, dijo que su entrenador le señaló que necesitaba permanecer en el clóset para el futuro de su carrera.

“Fue un momento en el que no me sentí yo misma”, dijo la atleta olímpica belga retirada de 33 años. “Me dijo: ‘Charline, tienes que caber en la caja’. Todo el mundo te está mirando y tienes que ser heterosexual. … Entendí que no es un lugar para ser uno mismo, no es un lugar para ser LGBTQ+”.