VIDEO: Así fue el ataque armado en un bar en Chihuahua que dejó un muerto y 2 heridos

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES

El ambiente en el lugar cambió súbitamente y se convirtió en un campo de batalla, en donde todos los presentes se tiraron al piso para resguardarse.

Los Ángeles, 31 de agosto (LaOpinión).- Momentos de terror vivieron los clientes y empleados de un bar en Cuauhtémoc, Chihuahua, cuando un comando armado irrumpió en el lugar y desató una balacera, causando la muerte de un hombre y dejando heridos de gravedad a dos más. Los hechos quedaron grabados en video.

Fue la madrugada del 28 de agosto cuando el ambiente en el bar “Las Trancas” cambió súbitamente y se convirtió en un campo de batalla, todos los presentes en el lugar se tiraron al piso tratando de salvaguardarse, pero tres personas fueron alcanzadas por las balas.

El video del momento en que ocurrió el ataque armado circula en redes sociales dando cuenta de lo que se vivió en el establecimiento. Por casi dos minutos puede verse la desesperación de las personas que buscaron resguardarse de las ráfagas.

En la grabación también se ve cómo una mujer presa del pánico no alcanza a reaccionar y no se tira, tan sólo se inclina un poco, a pesar de eso no es alcanzada por las balas, según se aprecia en las imágenes.

Tres sujetos fueron baleados en el exterior del bar “Las Trancas” en el municipio de #Cuauhtémoc, en #Chihuahua; uno murió y dos resultaron lesionados.#Video 🎥👇🏽pic.twitter.com/dWfYEzsP2s — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) August 30, 2022

Medios locales precisaron que los lesionados fueron identificados como Ovidio “P”, de 46 años, e Isaac “G”, de 22 años, quienes fueron trasladados por paramédicos de la Cruz Roja.

Dentro del bar se localizaron casquillos percutidos de fusil AR-15. Debido al impacto de las balas negocios aledaños también presentaron daños materiales.

Hasta el momento no se conoce la identidad de los agresores, ni los motivos del ataque, pero la carpeta de investigación correspondiente ya fue abierta.

OTRO ATAQUE A UN BAR

El pasado 22 de agosto se registró un ataque armado en el bar Botanero 21 de Colima, el cual dejó un saldo de una empleada muerta y tres personas heridas.

Dicho ataque fue perpetrado por el Cártel de Sinaloa, que acusó al establecimiento de lavar dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Ambos grupos criminales mantienen una cruenta batalla en la entidad por el control de la plaza.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.