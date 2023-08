“El proceso adoptó rutas mercadológicas, más que ciudadanas”, dijo Paredes al PRI

Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).— “Estiramos la liga hasta donde fue posible”, expresó la tarde de ayer Beatriz Paredes Rangel ante el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Frente a la cúpula de su partido, concentrada en unos cuantos hombres, lamentó que un proceso democrático adoptara “rutas mercadológicas más que ciudadanas”.

Beatriz Paredes dijo haber aprendido la lección y aunque nunca expresó en su discurso las palabras “renuncia” ni “declinación”, su discurso se produjo poco antes de que Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente del PRI, anunciara —sin la presencia de la Senadora— que todo el respaldo iría a Xóchitl Gálvez Ruiz.

“Soy una gente de misiones, no de posiciones, por ello, (para que aquellas balas venenosas que de repente oscurecen el escenario no profundicen) declaro enfáticamente: No aspiro a ninguna candidatura en las próximas elecciones, ni al Congreso de la Nación, ni a la Ciudad de México. (…) No hubo ninguna negociación, yo nunca he negociado en lo oscurito”.