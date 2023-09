Ana Lilia Rivera, de Morena, es elegida para presidir la Mesa Directiva del Senado

Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo)– La Senadora de Morena, Ana Lilia Rivera, presidirá la Cámara de Senadores en el tercer y último periodo ordinario del Senado de la República, en el cual se tienen como pendientes 142 nombramientos que van desde magistrados electorales locales, magistrados regionales, magistrados administrativos y agrarios, y especialmente los nombramientos de los comisionados del INAI.

El Grupo Parlamentario de Morena realizó su XI Reunión Plenaria, a la cual también asistió la Secretaria de Gobernación, María Luisa Alcalde. Durante la reunión, que tuvo lugar en la antigua Casona de Xicoténcatl, se llevó a cabo la votación entre quienes levantaron la mano y se postularon para dicho cargo: Marybel Villegas Canche y Ana Lilia Rivera. Ambas habían buscado presidir la Mesa Directiva desde hace un año; sin embargo, debido a que en ese periodo Olga Sánchez Cordero regresó a su curul después de dejar la Secretaría de Gobernación, ambas aspirantes declinaron a favor de la ministra en retiro.

En el caso de la Senadora chihuahuense Bertha Caraveo, también había levantado la mano, pero finalmente optó por declinar; decisión que comunicó al mediodía a través de sus redes sociales.

Con un total de 32 votos a favor contra los 26 votos obtenidos por Marybel Villegas, Ana Lilia fue elegida para encabezar el Senado en el último periodo. Este arrancará con diversos pendientes, entre los que destacan al menos 142 nombramientos que van desde magistrados electorales locales, magistrados regionales, magistrados administrativos y agrarios, y especialmente los nombramientos de los cuatro comisionados del INAI.

Luego de resultar ganadora, la morenista aseguró que llega “limpia y libre” para presidir el Senado.

“En la vida todo me ha costado, nunca, nunca nadie me ha regalado nada, llego limpia, llego libre, llego con los votos limpios y honestos de mis compañeros, eso me permite ser una presidenta a su servicio, al servicio del Senado, de la institución”, dijo.