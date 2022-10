AMLO dará informe el 1 de diciembre en el Zócalo; hablará de último tramo de Gobierno

En su habitual encuentro matutino con los medios de comunicación, el Jefe del Ejecutivo federal hizo un breve balance de la situación en la que se encuentra el país en diferentes rubros.

Ciudad de México, 31 de octubre (SinEmbargo).- Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, anunció la mañana de este lunes que el próximo 1 de diciembre ofrecerá un nuevo informe sobre los avances de su Gobierno en el Zócalo de la Ciudad de México.

“Me alcanza el tiempo. Ya lo he dicho porque apenas y vamos a cumplir cuatro años, el 1 de diciembre, y aprovecho para invitar a todos porque voy a informar en el Zócalo el 1 de diciembre. Nos vamos a congregar y vamos a dar un informe de todo lo que se ha hecho, que considero ha sido mucho”, dijo.

Desde Palacio Nacional, el mandatario consideró que le va a llevar tiempo, pero que va a puntualizar todo lo realizado y lo que se hará en el último tramo de su administración, hasta finales de septiembre del 2024.

“Hasta ahora vamos bien. Primero recuperándonos de las crisis, tanto de la pandemia como de la crisis que precipitó en la economía la guerra de Rusia y Ucrania”, aseguró.

Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador citó que en el informe de la creación de empleo en el país, que salió el día de hoy, se muestra que desde el inicio de la pandemia de COVID-19 a la fecha, hay un millón de empleos más.

“Ya llegamos porque está creciendo la economía y está creciendo la demanda de empleos de trabajo. Entonces vamos bien en lo económico. El peso sigue muy fuerte”, destacó.

De acuerdo con el Jefe del Ejecutivo federal, “se dice fácil, pero con [Luis] Echeverría, devaluación; con [José] López Portillo, devaluación; con Miguel de la Madrid, devaluación; con [Carlos] Salinas, devaluación; con [Ernesto] Zedillo, devaluación; con [Vicente] Fox, devaluación; con [Felipe] Calderón, devaluación; con [Enrique] Peña Nieto, devaluación; y con nosotros no ha habido devaluación; es decir, el peso se ha apreciado, se ha fortalecido”.

Posteriormente, su equipo de Comunicación Social proyectó una gráfica con los datos de los puestos de trabajo registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Miren, aquí empezó la pandemia, en febrero del 20, teníamos inscritos en el seguro social 20 millones 614 mil trabajadores. Aquí llegamos, en octubre del 21, a estar como estamos. Subió un poco, bajó, pero ahora estamos en 21 millones 625. ¿Cuánto más? Un millón de empleos inscritos al seguro social. Entonces en lo económico vamos bien y vamos bastante bien”, reiteró el político tabasqueño.

En lo social, agregó, muy bien. “Están los legisladores del conservadurismo quejándose porque va a aumentar el presupuesto para las pensiones a adultos mayores 100 mil millones de pesos y es como veneno puro para ellos. En vez de celebrarlo, se enojan”, criticó.

“Sí hay muchos ataques, pero no pasa nada. Además, si se enojan los ‘fifís’ y hasta me recuerdan a Manuelita que la amo tanto, más en estos días, como amamos todos a nuestros queridos difuntos, no pasa nada. No pasa nada”, afirmó.

El Presidente de México confió en que “estamos logrando entre todos la transformación sin violencia y esto es muy bueno para el país, mucho muy bueno y se va a seguir avanzando”.