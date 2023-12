Auckland, en Nueva Zelanda, se convierte en la primera gran ciudad que recibe el 2024

WASHINGTON (AP).- Auckland se convirtió en la primera gran ciudad en dar la bienvenida a 2024, con miles de personas aplaudiendo un espectáculo de luz y fuegos artificiales desde la estructura más alta de Nueva Zelanda, la Torre Sky.

En Auckland, la lluvia fina que cayó durante el domingo había cesado a medianoche, antes del inicio de una cuenta regresiva en una pantalla digital iluminada cerca de la cima de la torre de observación y comunicaciones de 328 metros de alto (mil 076 pies).

Dos horas más tarde, en la vecina Australia, el puente de la bahía Sydney será el punto clave del conocido espectáculo de luz y fuegos artificiales de medianoche que cada año ven alrededor de 425 millones de personas en todo el mundo, según las autoridades.

Happy New Year from my balcony in Auckland, the first major world city to welcome 2024! Here’s to a year that overflows with gorgeousness, love and good health. ❤️❤️🎇🎇🎆🎆🍾🍾🥂🥂🎉🎉🥳🥳 #newyear #newyear2024 #auckland #newzealand #fireworks #skytower #skytowerauckland pic.twitter.com/YaMSWT3Mpc

— Seamus Kearney (@seamuskearney_) December 31, 2023