Miembros de la 4T cambian principios por autos de lujo, helicópteros, ropa exclusiva…

La reciente polémica en la que se vio envuelto el Diputado Ricardo Monreal Ávila, luego de que utilizó un helicóptero privado y que generó un llamado de atención por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no es el único exabrupto que ha trascendido en la 4T que ha puesto en duda la filosofía de Austeridad Republicana.

Ciudad de México, 20 de noviembre (SinEmbargo).- Automóviles de lujo, uso de accesorios de marcas internacionales exclusivas y propiedades valuadas en millones de pesos, son algunos excesos en los que han incurrido personajes de la política vinculados al partido Morena, el cual, desde su fundación, ha asegurado que la austeridad es parte de sus principios básicos.

Uno de los más recientes escándalos al respecto de estos excesos fue protagonizado por el Diputado Ricardo Monreal, quien luego de transportarse en un helicóptero privado se ganó una reprimenda por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien consideró que ellos deben ser los primeros en dar un ejemplo de austeridad y recordó el lema obradorista: “no debe haber Gobierno rico con pueblo pobre”.

En un video difundido en sus redes sociales, el coordinador de la 4T en San Lázaro fue captado luego de usar una aeronave privada como transporte. Él incluso afirmó que lo hace seguido y cuando tiene urgencias, aunque después reconoció que esto puede perjudicar al partido, por lo que ofreció una disculpa.

El coordinador de la bancada guinda en la Cámara de Diputados recurrió a la misma justificación que ha hecho: que no fue pagado con el erario y tampoco ha alterado sus horarios y responsabilidades en San Lázaro. “Intentaré que no se repitan este tipo de situaciones que, aunque de buena fe y utilizada sólo en casos de emergencia o excepcionales, pueden ocasionar alguna afectación a nuestro movimiento”, dijo.

Monreal sostuvo que nunca ha hecho nada indebido ni violado la Ley y reiteró su disculpa a simpatizantes y militantes de Morena, partido fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador que se basa en el principio de austeridad. “A los simpatizantes y militantes que se sintieron lastimados u ofendidos les ofrezco una disculpa sincera, y a todas y todos los mexicanos de igual forma. Por ser dirigentes debemos ser más cuidadosos y estar a la altura de las circunstancias”, culminó.

Al ser cuestionada sobre esta polémica, la Presidenta Sheinbaum Pardo dijo que aunque la decisión es del legislador morenista, considera que deben de dar el ejemplo de austeridad, aunque el asunto no involucre recursos públicos, por lo que recordó el lema que popularizó su antecesor. “Es una decisión de él [Monreal]. Yo siempre he pensado que nosotros debemos ser un ejemplo a la sociedad, y que no debe haber Gobierno rico con pueblo pobre”, comentó.

En la polémica que generó el uso de un helicóptero privado también se vio envuelto, Pedro Haces Barba, Diputado por Morena y dirigente sindical, quien tras las críticas que recibió sostuvo que la aeronave es una «herramienta de trabajo», por lo que continuará utilizándola, como, sostuvo, lo ha hecho durante 25 años.

«Tengo 25 años haciéndolo y lo voy a seguir haciendo. Llevo muchos años haciéndolo, lo voy a seguir haciendo y no tengo por qué esconderme», expresó Haces Barba, quien también se desempeña como dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), en declaraciones consignadas por el diario Reforma.

El pasado mes de octubre se viralizó el nombre de Antonio Flores Guerra, Diputado del Partido del Trabajo (PT) en Coahuila, luego de que se le viera conduciendo un lujoso automóvil modelo Huracán de la marca Lamborghini, con un valor superior a los siete millones de pesos y que habría adquirido presuntamente gracias a supuestos contratos que tiene con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por las calles del municipio de Múzquiz.

En redes sociales se viralizó un video el cual muestra al legislador morenista conduciendo el lujoso automóvil, situación a la que se sumaron los comentarios que, al respecto, realizó su hermana Tania Flores, exalcaldesa de Múzquiz. “Deja tú el carro, el piloto Antonio Flores. Que nervios, ya no tarda en salir en denuncia ciudadana, ciberpulgas, etc. Ardidos 1, 2, 3 jaja”, dijo sobre los hechos en los que se involucró su hermano.

Estos comentarios fueron interpretados por la ciudadanía como una burla, ya que el Partido del Trabajo, en el cual milita el Diputado, es completamente afín al partido Morena, por lo que ambos se caracterizan por una filosofía de austeridad, así que el pasearse a bordo de un Lamborghini Huracán contradice completamente esos principios, situación que se suma a otras similares.

Por ejemplo, otra de las polémicas en que se ha visto envuelto el Diputado Flores es el video en redes sociales que mostró cómo repartía billetes de 500 pesos, que sacaba en fajos de un maletín, a los niños formados para recibirlos, tal como dulces en una fiesta.

Flores Guerra proviene de una familia dedicada al sector industrial, principalmente minero. Heredó de su familia la empresa Minerales Don Chilo S.A de C.V, que en 2022 firmó un contrato con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la venta de un millón de toneladas de carbón.

El pasado mes de marzo, durante el periodo de campaña electoral, Eduardo Ramírez, candidato a la gubernatura de Chiapas por la coalición que formaron los partidos Morena, PT y Verde Ecologista de México (PVEM), fue exhibido en redes sociales mientras se paseaba un automóvil de lujo al que adaptó para que luciera con el aspecto de un jaguar, presuntamente, como parte de su estrategia propagandística.

El entonces candidato morenista acudió con el denominado “jaguarmóvil» a un evento que se llevó a cabo en San José Terán, Chiapas, recorrido al que lo acompañó su esposa, y a donde, tras arribar, se atavió con el traje tradicional de la región y sostuvo una plática con integrantes de los pueblos originarios, con quienes se comprometió a crear accesos a la zona y a mejorar la seguridad del lugar.

A inicios de este mes de noviembre, Citlali Yaret Téllez Castillo, legisladora de Chilpancingo, Guerrero, por el partido Morena, presumió que viajó a bordo de un Cybertruck, vehículo de Tesla con un valor aproximado de dos millones de pesos, lo que generó fuertes críticas en su contra, por lo que después se pronunció para deslindarse del hecho y asegura que el vehículo era propiedad de un amigo.

Durante una transmisión en vivo que la legisladora morenista realizó mientras daba un paseo en la Cybertruck, se puede ver a Téllez Castillo conducir el vehículo por algunas de las vialidades principales de Chilpancingo, como el libramiento hacia Tixtla y la avenida Insurgentes. Durante la transmisión, se escucha cómo Téllez Castillo se reía y reaccionaba a algunos “arrancones” que dio durante el trayecto.

En una de las partes, incluso, se observa cómo ella y sus acompañantes circularon a lado de un vehículo de la Guardia Nacional, y se escucha a la Diputada decir “¿les decimos que nos reporten?”, lo que provocó molestía entre los internautas, mientras que para los transeúntes del municipio no pasó desapercibida la situación, algunos de los cuales decidieron fotografiarla o grabarla y compartir el hecho en redes sociales.

Ante las críticas generadas, Citlali Téllez tomó la decisión de eliminar las publicaciones que había realizado y relató que su amigo pasó por ella y, como iban a reunirse para comer “aprovechamos y dimos la vuelta”. Por su parte, Jesús Urióstegui García, coordinador de Morena en el Congreso de Guerrero, declaró que la camioneta no era propiedad de la Diputada, sin embargo, señaló que conversaría con ella para aclarar el asunto.

Claudia Delgadillo González, quien durante las pasada elecciones este 2024 fue candidata a la gubernatura de Jalisco por la coalición integrada por Morena, PT y PVEM, fue exhibida en redes sociales por portar accesorios de lujo de marcas como Dolce & Gabbana, Chanel y Cartier, lo que para muchos es incongruente con la política de austeridad que esos partidos predican.

El pasado mes de marzo, se viralizó una fotografía de la entonces diputada morenista portando un bolso de lujo de la marca Philipp Plein, durante una sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, lo que llamó la atención de los internautas y de la oposición, la cual incluso exhortó a que se investigara detalladamente el patrimonio de Delgadillo González.

El pasado mes de septiembre, Sasil de León, Senadora por Morena en Chiapas, publicó en sus redes sociales una fotografía a lado de Andrés Manuel López Beltrán, secretario general de Morena, mientras la legisladora porta tres lujosas pulseras de la marca francesa Van Cleef & Arpels, con un costo de más de 100 mil pesos, cada una, por lo que en conjunto los tres accesorios ascenderían a más de 300 mil pesos.

Usuarios de redes sociales fueron los que evidenciaron los costos de las pulseras que llevó consigo De León durante el Séptimo Congreso Nacional Extraordinario de Morena, que tuvo lugar en el World Trade Center de la Ciudad de México, situación que generó críticas, debido a que la legisladora representa a uno de los estados más pobres del país.

Apenas, el pasado mes de agosto, se dio a conocer que el entonces Diputado federal Óscar Cantón Zetina es dueño de una propiedad valuada en más de 18 millones de pesos, misma que habría sido pagada al contado, según consta en su declaración patrimonial, en la que se detalla que el inmueble tiene una extensión de terreno de 199 metros cuadrados y una casa construida de 393 metros cuadrados.

Cantón Zetina, quien se desempeñó como legislador por tres años, detalló en su declaración que sus ingresos anuales ascendieron a un millón 83 mil pesos, lo que, explicó, serían fruto de su sueldo como Diputado. Además, reportó que recibió 584 mil 718 pesos, resultado de un fondo de inversión y de rentas que recibió, lo que en suma da un total de un millón 600 mil pesos.

En enero de 2023, la entonces Senadora por Morena Claudia Balderas fue criticada por portar prendas y accesorios de marcas como Gucci y Balenciaga. Incluso, se le acusó de destinar sus recursos económicos para comprar este tipo de productos de lujo en lugar de pagar sus servicios básicos de vivienda, por lo que presuntamente estaba enfrentado una demanda por una deuda que ascendía a 200 mil pesos.

A través de la plataforma de X, una usuaria que se identificó como Nora, dio a conocer la historia de la legisladora morenista, a la que acusó de estar habitando una casa sin pagar renta desde hacía seis meses, por lo que le solicitó que abandonara el inmueble, a lo que presuntamente se negó Balderas, por lo que la afectada solicitó el apoyo de los senadores de Morena.

En diciembre de ese mismo año, Balderas Espionza renunciaría a Morena para sumarse al Partido Revolucionario Institucional, cuyo dirigente nacional Alejandro Moreno Cárdenas también ha sido exhibido en autos de lujos y de poseer una mansión de 300 millones de pesos en Campeche.

