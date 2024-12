Pumas busca respuestas tras ser eliminados del Apertura por derrota ante Monterrey

Por Carlos Rodríguez

Ciudad de México (AP) — Para Pumas un nuevo Torneo llegó a su fin luego de perder con Monterrey por los cuartos de final del Torneo Apertura mexicano, y como ha ocurrido desde hace casi 14 años, sus dirigentes contemplan una pretemporada en busca de respuestas para la falta de títulos.

Los universitarios cometieron muchos errores a la defensiva y sucumbieron 5-3 en Ciudad Universitaria ante los Rayados para quedar fuera de la fase final con una pizarra combinada de 6-3.

"Hay que ser claros, cometimos errores que solemos no cometer, pero es fútbol y a veces pasa", dijo el entrenador argentino Gustavo Lema. "Estaba viendo las estadísticas y ellos patearon cinco tiros e hicieron cinco goles".

Lema tomó su primer trabajo como entrenador principal en México hace apenas un año cuando su compatriota Antonio Mohamed renunció al equipo inesperadamente luego de guiarlo a las semifinales del Apertura 2023.

El exasistente fue nombrado por la dirigencia como entrenador principal para darle continuidad al proyecto del "Turco" Mohamed y en su primer Torneo avanzó a cuartos de final y en el segundo el equipo terminó cuarto de la clasificación.

Aunque el fútbol de los universitarios no era el más espectacular, el equipo era muy sólido en defensa y terminó el Torneo regular con solo una derrota en sus últimos 10 partidos, un desempeño que puso a soñar a sus aficionados con que en el Apertura darían un paso más hacia el octavo título en su historia.

No fue así.

"Nosotros desde el día que llegamos hablamos de acercar a Pumas a esto de llegar a la octava y para eso hay un camino claro que liguilla, pero es Pumas y no nos alcanza con estos buenos valores y estadísticas que conseguimos", dijo Lema, de 56 años. "Ahora se terminó el Torneo para nosotros, nos sentaremos y veremos cómo sigue".

Por ahora la duda es saber si el mismo Lema seguirá con el equipo porque su contrato expira dentro de un par de semanas. La dirigencia optó por no renovarlo durante el Torneo para esperar los resultados finales.

"Hay cuestiones que no son de la noche a la mañana, a mí me encantaría (seguir) soy el número uno que quiere ganar la octava ya la bronca que tengo es que se me fue", dijo el entrenador. "Por ahora lo que más quiero es eso".