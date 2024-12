Estampida en un estadio de Guinea deja 56 muertos, incluidos niños, durante partido

Conakry, Guinea, 2 de diciembre (AP) — Cincuenta y seis personas, incluidos niños, murieron después de que aficionados en un partido de fútbol en Guinea supuestamente se enfrentaran por una decisión controvertida del árbitro, dijeron las autoridades el lunes.

La estampida ocurrió el domingo por la tarde en el estadio de la ciudad de Nzérékoré durante la final de un torneo local entre los equipos de Labé y Nzérékoré en honor al líder militar de Guinea, Mamadi Doumbouya.

“Durante la estampida, se registraron víctimas”, dijo el primer ministro de Guinea, Amadou Oury Bah, en la plataforma X, sin dar detalles. Las autoridades regionales trabajaban para restaurar la calma en el área, añadió.

❗️🇬🇳 - At least 100 people lost their lives in violent clashes between rival fans during a football match in N'zerekore, Guinea.

This tragic event, which occurred at the end of a game, resulted in hundreds of fatalities. Medical sources confirmed… pic.twitter.com/xV3COoViUE

