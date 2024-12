RESEÑA | Alas Blancas, una cinta acerca de esperanza, bondad y resiliencia

¿Buscas qué ver este fin de semana en el cine? La cinta Alas Blancas presenta una historia conmovedora y cuenta con un bello mensaje acerca de la esperanza y la bondad.

Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).- Este fin de semana llega, de la mano de Corazón Films, a las salas de cine de la Ciudad de México la película Alas Blancas que cuenta con las actuaciones de Gillian Anderson y Helen Mirren, junto a los jóvenes Ariella Glaser y Orlando Schwerdt. Una cinta que busca conmover y mostrar el impacto de los actos de bondad, y ¿lo logra? Acá te contamos qué esperar.

¿De qué trata? Alas Blancas está basada en el libro homónimo de Raquel Jaramillo Palacio y cuenta con la dirección de Marc Forster. Se nos presenta a Sara Blum, una destacada artista que debido a una exposición que celebra su trayectoria visita París y aprovecha para ver a su nieto, Julian, un joven que parece no estar bien con algunas situaciones escolares, por lo que Sara decide contarle una parte muy importante de su historia que involucra el Holocausto y la persecución nazi y su lo que la llevó a sobrevivir: Sara era una joven que vivía en Francia, durante la ocupación, un chico de su clase y su familia la protegen de los peligros que ella nunca imaginó vivir.

La película nos lleva a tener dos historias, una dentro de la otra, la primera es la de Julian, un joven que no encentra su lugar en la escuela -después se nos revela la razón- y la otra es la de su abuela Sara una destacada artista, esta historia es la que ocupa la principal y es que Sara pasa de ser una joven cuyas preocupaciones eran la ropa y las amigas a una chica que debe esconderse para salvar su vida; la artista busca crear un impacto positivo en su nieto, pero ese impacto se extiende por toda la sala de cine.

Esta película no busca impactar a través de escenas visualmente fuertes, tales como heridas expuestas u otros horrores de ese periodo de tiempo, si no que busca brindar esperanza, incluso muestra una historia que podría decirse es algo "rosa". Los miedos siguen presentes, el impacto emocional y el dolor que vive Sara están ahí, pero todo se aborda desde una perspectiva muy sensible y accesible que posibilita un acercamiento para todos los miembros de la familia.

Una de las frases que aparecen en el largometraje y que resume bien lo que vemos es: "Olvidas muchas cosas en la vida, pero nunca olvidas la bondad", a veces ser amable o ayudar a alguien que lo necesita puede impactar desde lo más pequeño hasta lo más fuerte en la vida de una persona.

Un dato de esta película es que es una especie de secuela de Extraordinario, aunque no es necesario verla antes para establecer algún antecedente, ya que Alas Blancas se entiende muy bien por sí sola.

Alas Blancas es una cinta conmovedora, especial para verla en familia, ya que contiene un mensaje muy importante acerca de la bondad, además de que es un buen primer acercamiento al tema del Holocausto y al dolor provocado. Alas Blancas es una película para disfrutar en el cine y salir reflexionando (no olvides llevar pañuelos porque probablemente habrá lágrimas).

